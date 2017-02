Life & Style

HOROSCOP 2 februarie 2017

de Ziua de Cluj, 01 februarie 2017, 15:11

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de joi, 2 februarie 2017.

Publicitate

Berbec

Incearca sa lasi sentimentele acasa astazi si sa te concentrezi asupra problemelor de la locul de munca. Nu-ti poti permite greseli, mai ales ca cineva te invidiaza pentru postul pe care-l ocupi.

Taur

O zi plina de emotii. Dimineata astepti un telefon important, legat de niste bani, pot fi fonduri pentru un proiect, o cerere de credit sau doar niste incasari pe care le astepti de ceva timp. Seara, partenerul iti da o veste care te bulverseaza.

Gemeni

Te-ai cam saturat! Mereu simti ca iti sunt puse la indoiala deciziile si cel mai mult te deranjeaza felul in care zambeste secretara cand te vede. Esti gata sa-i iei pe toti la intrebari. Mai asteapta, s-ar putea sa ai parte de o surpriza placuta. Nu te grabi cu concluziile.

Rac

Dupa-amiaza va fi linistita si vei avea si toata seara la dispozitie sa te relaxezi dupa sedinta-maraton de dimineata. Obisnuieste-te cu situatii din astea, mai ales ca ai sanse mari sa fi promovat.

Leu

Pentru parinti, ai ramas tot copil. Nu te mira ca te suna sa te ia la intrebari dupa ce una dintre rude s-a plans ca nu te arati disponibil sa o ajuti. Explica-le calm ca tu ai facut tot ce ai putut, dar ca ai si tu viata ta.

Fecioara

Esti plin de inspitatie. Uneori te bate gandul sa te apuci sa scri o carte sau, de ce nu, sa faci un film. Da, poate ar trebui, dar cand? Termina-ti treaba repede la job si stai de vorba despre asta, diseara, cu prietenii. Cine stie...

Balanta

Inca o zi din acelea nebune... Ba sus pe scari, ba la volan, ba incercand sa-i lamuresti pe altii ce nu inteleg. Ai mari sanse sa ajungi la spital daca continui in halul asta. Vezi daca poti sa-ti aranjezi o mica vacanta undeva.

Scorpion

La locul de munca totul e bine, in schimb momentele tensionate din relatia de cuplu nu raman fara urmari. Astazi vei fi supus unor grele incercari. Gandeste-te, poate ai si tu o mica vina, nu?

Sagetator

Nu te lasa inima sa-l refuzi pe colegul care te roaga sa-l ajuti cu ceva dupa program. Ei, si ce daca mai stai cateva minute in plus? S-ar putea sa regreti, totusi, cand o sa vezi in ce te-ai bagat. Asta e, asa patesc cei buni la suflet ca tine!

Capricorn

De cateva zile te tot gandesti la o persoana pentru care ai avut niste sentimente candva. Chiar si pe strada ai impresia ca o zaresti. Mai gandeste-te pana sa pui mana pe telefon sa o suni, oare ar mai avea vreun sens?

Varsator

Ai parte de foarte multe intamplari intr-un timp foarte scurt. Nu mai intelegi ce ti se intampla. Toate vin deodata, unele cu bune, altele cu rele. Ai rabdare, toate se vor rezolva.

Pesti

Nu mai e mult pana la week-end si nu ai reusit, inca, sa te ocupi de ce ai avea de rezolvat pana atunci. Nu vei intampina nicio problema daca vei sti sa te organizezi. Priveste in jur, s-ar putea sa fie cineva dispus sa te ajute.