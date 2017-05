Life & Style

HOROSCOP 2 mai 2017

de Ziua de Cluj, 01 mai 2017, 16:04

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marţi, 2 mai 2017.

Berbec

Ai un nou mod de a privi lucrurile si esti gata sa renunti la conceptiile tale vechi. E posibil ca acest lucru sa fie rezultatul discutiilor indelungi, din ultime le zile, cu partenerul, care te-au facut sa intelegi ca orice situatie trebuie privita din mai multe unghiuri.

Taur

E posibil ca astazi sau zilele urmatoare sa ti se ceara sa iei o decizie importanta in cariera. Poate fi o noua atributie sau de un alt job. Fii atent la ceea ce simti si auzi in interior, apoi fa primul pas pe drumul pe care decizi sa mergi.

Gemeni

Esti foarte inspirat, asa ca e un moment excelent pentru a face alegerile pe care le-ai tot amanat pana acum. Ai sentimentul ca acum e momentul sa aduci ceva nou intr-un proiect, sa iti revizuiesti aspiratiile, sa-ti doresti mai mult si mai bine pentru tine.



Rac

Zilele astea ai avut parte intalniri cu tot felul de oameni, ati dezbatut idei si chiar ai primit cateva propuneri. Acum esti in momentul in care trebuie sa iei o decizie. Chiar daca felul in care decurge viata ta acum ti se pare convenabil si nu crezi ca e cazul sa faci schimbari, gandeste-te bine, sa nu regreti ulterior.



Leu

Esti rasfatat astazi. Fie primesti un dar, fie ai acces la tot felul de castiguri facile, fie ti se fac favoruri cand te astepti mai putin. Profita la maximum, nimic nu-ti sta in cale daca stii ce vrei, dar si pe ce "butoane" sa apesi. Seara vei avea, inca, gustul victoriei pe buze.

Fecioara

Pentru tine, chiar daca nu ti se pare, schimbarile care vor avea loc in urmatoarele zile, pot fi extreme de benefice. Fa-ti timp si analizeaza pozitia in care te afli si s-ar putea sa constati ca, in multe situatii, ai ales sa te conformezi unor circumstante in loc sa faci ceea ce ti-ai dorit cu adevarat.



Balanta

E o perioada in care iti revizuiesti unele credinte si convingeri, mai ales in ce priveste relatiile cu ceilalti, dar si imaginea ta in lume. Poti renunta la unele dorinte care nu mai corespund etapei in care te afli, pentru a le inlocui cu altele, mai aproape de persoana care esti acum.



Scorpion

Esti mai sensibil zilele astea, si din aceasta cauza, este posibil sa iti pierzi increderea in fata unor provocari. Incearca sa eviti confruntarile, dar asta nu inseamna sa te retragi complet din fata oricarei situatii mai dificile. Decat sa reactionezi pripit, mai bine cere un time-out sa ai timp sa analizezi corect lucrurile.



Sagetator

Mici probleme, astazi, in relatia cu partenerul sau cu o ruda. Treci printr-o perioada de schimbari emotionale si incerci sa-ti reformulezi relatiile cu cei din jur. Pot iesi la iveala lucruri pe care nici tu si nici celalalt nu le-ati mai spus inca. Practic, ar putea fi un nou punct zero al relatiei tale cu cealalta persoana.



Capricorn

Fii atent la cei din jur. O persoana despre care credeai ca iti este apropiata ar putea sa iti faca o supriza neplacuta. Cu toatea astea, astazi reusesti sa faci fata provocarilor, pentru ca esti in forma maxima, si din punct de vedere intelectual si emotional.

Varsator

Apar noi oportunitati in segmentul profesional. E un moment perfect pentru parteneriate. Momentan, nu stai prea bine financiar, dar situatia e pe cale sa se imbunatateasca. Tine cont ca e o perioada ideala sa te apuci de un sport, te va ajuta sa iti gasesti un echilibru personal, dar e si o foarte buna ocazie de socializare.



Pesti

E o zi ideala pentru a comunica. Daca prinzi un subiect, il duci pana in panzele albe. Nu te-ai opri din palavragit cu prietenii ori cu colegii de munca, insa e nevoie sa te ocupi si de treburi importante. Iti va explica seful, mai pe indelete ce ai de facut, imediat ce te vei opri din povestit...