HOROSCOP 20 decembrie 2016

de Ziua de Cluj, 20 decembrie 2016, 13:10

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marţi, 20 decembrie 2016.

Berbec

Te concentrezi asupra a ceva ce are mai multa legatura cu viata personala, dar care te poate ajuta si la job. Seara, dupa ce termini, o sa ai motive de sarbatorit.

Taur

Ai impresia ca nu o sa ai timp sa termini nimic din ceea ce ai de facut si intri in panica de la prima ora. Pastreaza-ti cumpatul pentru ca altfel nu o sa reusesti sa finalizezi tot.

Gemeni

Te deranjeaza prezenta unor persoane nu prea apropiate. Ai impresia ca iti invadeaza spatiul personal si nu esti dispus sa le mai permiti asta.

Rac

Nu reusesti sa conversezi asa cum trebuie cu colegii si din cauza asta ajungeti intr-un punct mort. O sa pierdeti timpul doar pentru ca nu incercati sa comunicati intr-un mod constructiv.

Leu

Zambesti la gandul ca astazi o sa poti sa pornesti la drum in privinta unui proiect foarte drag. Semnalele din ultima vreme au fost foarte bune si iti dau curaj.

Fecioară

Te lansezi in comentarii ce nu trebuie facute in aceste momente si o sa ai cateva probleme. Altadata fii atent la ceea ce spui pentru ca in acest fel nu o sa ai prea multe sanse sa fii popular la munca.

Balanţă

Te bucuri la auzul vestii ca o sa primesti cateva zile libere in contul celor lucrate cand toata lumea sarbatorea. Deja te gandesti ce o sa faci atunci. O vizita la rude pe care nu le-ai vazut de mult timp ar fi tocmai buna.

Scorpion

Uneori, ai pareri diferite fata de cele ale prietenilor tai si ai momente in care te intrebi ce cauti tu in viata ta. Uite ca acum sunteti cu totii de acord asupra a ceva ce o sa se intampla cel mai probabil luna viitoare.

Săgetator

Este timpul sa faci ceva mai multa miscare pentru ca in ultima vreme ai uitat complet, iar organismul simte asa. Ca sa nu ajungi sa ai probleme de sanatate, fa-ti un program bine definit.

Capricorn

Astrele sunt de partea ta si te asteapta o veste buna la birou. Nu te asteptai la asa ceva. Ba chiar iti pierdusei orice urma de speranta ca ar putea sa se intample in viitorul apropiat.

Vărsător

Tu si echipa la job o sa bifati un succes. Nici nu va ganditi sa nu sarbatoriti, asa ca pentru diseara sau maine seara ai deja program.

Peşti

Stai ceva mai mult timp singur pentru ca ai nevoie de putina relaxare si, daca tu nu te menajezi, nimeni nu o sa o faca. Programeaza-ti o ora de masaj sau mergi in locuri dragi pentru a te incarca cu energie.