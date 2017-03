Life & Style

HOROSCOP 20 martie 2017

de Ziua de Cluj, 19 martie 2017, 22:23

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 20 martie 2017.

Berbec

Ai prea multe de facu t saptamana asta, dar vestea buna e ca o sa primesti ajutorul cuiva care mereu iti este alaturi si niciodata nu-ti cere ceva in schimb pentru ceea ce face pentru tine. Relatia cu cei apropiati este mai buna ca niciodata.

Taur

Ai de luat o decizie grea si te-ar ajuta orice vorba buna spusa de cineva de incredere. Dupa ce rezolvi niste sarcini de serviciu, reusesti sa te ocupi si de niste probleme personale. Din pacate, asta iti va aduce reprosuri din partea unei persoane din conducere.

Gemeni

Vei avea cateva probleme de sanatate pentru ca nu ai avut grija si nu ai luat in considerare sfaturile medicilor. Ai nevoie de multa odihna si ar fi cazul sa abandonezi pentru cateva zile orice actiune care iti solicita organismul.

Rac

E luni dimineata si incepi saptamana cu o pauza pe care crezi ca o meriti. Ai muncit si in week-end, iar decizia ta de a te destinde putin este foarte buna. Ce pacat ca e vorba doar de o pauza de cafea...

Leu

Uneori ai impresia ca ai pierdut legatura cu propria viata. Ar fi bine sa lasi putin munca deoparte si sa faci ceva frumos pentru propria persoana. Asa te asiguri ca nu vei fi parasit de toti apropiatii.

Fecioara

Nu ai rabdare. Oamenii din jurul tau incearca sa iti explice ceva, insa tu nici nu vrei sa auzi. Asuma-ti acest lucru si nu te plange mai taziu daca o sa fii pus intr-o ipostaza neplacuta.

Balanta

Culmea, ai chef de munca si abia astepti sa ajungi la job sa incepi treaba. Te vor deranja chicotelile si povestile colegilor care inca parca nu si-au dat seama ca week-end -ul s-a terminat.

Scorpion

Afacerile merg mai bine ca oricand. Dupa o perioada tensionata ai primit un ajutor care te-a facut sa iesi la liman cu totul. Concentreaza-te in continuare asupra a ceea ce faci pentru ca este bine.

Sagetator

Primesti ceva de facut, insa esti constient de faptul ca nu o sa te poti descurca singur, ci ai nevoie de ajutor, dar nu vrei sa apelezi la nimeni. Daca nu o vei face, in mod sigur o sa ai parte de probleme.

Capricorn

Nu stai tocmai bine cu proiectele de la job si nu ai dormit prea bine din acest motiv. Esti constient ca ar fi cazul sa iei lucrrurile in serios pentru a nu intampina probleme. Daca nu esti sigur ca poti termina totul in timp util, cere ajutorul cuiva.

Varsator

Nu iti place vestea primita inca de la primele ore, insa trebuie sa te conformezi si sa faci ceea ce ti se cere. Ai vrea sa lasi totul si sa pleci, insa constiinta te impiedica. Dupa cateva minute de nervi, revii la sentimente mai bune.

Pesti

In drum spre job iti zboara gandul la discutia avuta cu partenerul care iti reproseaza ca esti preocupat de partea profesionala si ii ignori pe cei dragi pentru a te asigura ca ai parte de succes in cariera. Are dreptate?