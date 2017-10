Life & Style

HOROSCOP 20 octombrie 2017

de Ziua de Cluj, 19 octombrie 2017, 20:51

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 20 octombrie 2017.

Publicitate

Berbec

Din cauza unui eveniment neprevazut esti nevoit sa anulezi tot ceea ce ai programat pentru astazi. Nu iti convine situatia, deoarece era ceva ce trebuia sa fie rezolvat pana in weekend. Poate ai un plan B...

Taur

Tocmai ti-ai descoperit o noua pasiune. Nu credeai ca te-ar putea interesa asa ceva, dar ai ajuns acum sa te gandesti numai la asta. Seara o sa incerci sa iti convingi si partenerul sa se implice.



Gemeni

O persoana din conducere te ia prin surprindere si iti lanseaza o invitatie. Nu stii cum sa reactionezi si incerci sa realizezi daca este cazul sa accepti sau nu. Nu te gandi doar la prezent, gandeste-te si la viitor.

Rac

Ai grija la micile probleme de sanatate. Nu ar fi rau sa faci un control mai amanuntit, mai ales ca nu ai mai fost de multa vreme pe la medic. Seara, daca nu te grabesti, risti sa intarzii la o intalnire.

Leu

Esti putin cam agitat pentru ca azi urmeaza sa negociezi ceva important. Poate fi vorba despre ceva legat de cariera sau de o achizitie pe care ti-o doresti de mult. Fii atent la detalii, nu semna nimic daca nu e totul in regula.



Fecioara

Daca vrei sa faci niste modificari importante, nu ar strica sa-i anunti si pe cei din jur, mai ales daca ii poate afecta. Ia in calcul si alte variante, in cazul in care nu primesti aprobarea tuturor. Fii flexibil.



Balanta

Ai emotii. Astazi urmeaza sa incepi o noua etapa si asta te sperie putin, insa pentru tine reprezinta o mare provocare. Ai grija cu cine stai de vorba, nu toti sunt bine intentionati.

Scorpion

Ai sansa sa avansezi in functie, insa nu te grabi sa accepti. Cere detalii de la cei care stiu despre ce este vorba si vezi daca ti se potriveste. Nu esti genul care sa-si doreasca o cariera chiar cu orice pret...

Sagetator

Esti prins in tot felul de activitati si ai senzatia ca nu se mai termina. Trebuie sa inveti sa spui "stop". Nu mai astepta, pune mana pe telefon si suna-ti prietenii. Tocmai ti-a venit o idee grozava pentru weekend.

Capricorn

Nu-ti convine, dar n-ai incotro... Tocmai ai aflat ca urmeaza sa primesti niste musafiri, rude ale partenerului de viata. Degeaba sperai la un weekend linistit, acum stii ca te astepta unul agitat. Ai grija, te mai asteapta o surpriza!

Varsator

Incearca sa nu mai analizezi atat fiecare pas si nu mai astepta sa primesti raspunsuri la intrebari pe care nu le pui. Ia in considerare sfaturile primite astazi pentru ca iti vor fi de mare ajutor.

Pesti

Nu ai chef de discutii prea serioase astazi. Esti la munca, dar gandul iti zboara altundeva asa ca incerci sa eviti intalnirile profesionale. Dupa-amiaza vrei sa te rasfeti putin si pierzi vremea prin oras. Ai grija la lucrurile de valoare.