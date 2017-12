Life & Style

HOROSCOP 21 decembrie 2017

de Ziua de Cluj, 20 decembrie 2017, 17:16

HOROSCOP 21 decembrie 2017. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de joi, 21 decembrie 2017.

HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Berbec

Treci printr-o perioada in care simti nevoia sa iti pui ordine in viata. Revizuiesti relatiile cu ceilalti, dar si imaginea ta in lume. Renunti la unele dorinte care nu mai corespund etapei in care te afli si le inlocuiesti cu altele, potrivite persoanei care esti acum.

HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Taur

Chiar daca nu ti se pare, schimbarile care vor avea loc in urmatoarele zile, pot fi extreme de benefice pentru tine, mai ales ca vei avea ocazia sa constati ca, de prea multe ori ai ales sa te conformezi unor circumstante in loc sa faci ceea ce ti-ai dorit cu adevarat. La asta mai ai de lucru!

HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Gemeni

E posibil sa apara mici discutii, astazi, cu partenerul de viata. Traversezi o perioada de schimbari emotionale si incerci sa-ti reformulezi relatiile cu cei din jur, insa partenerul nu te aproba intru totul. Cel putin, cu aceasta ocazie, vei cunoaste si parerea sincera a acestuia.

HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Rac

Trebuie sa iei o decizie foare importanta pentru viitor, dar nu iti dai seama in ce masura te-ar putea afecta. Nu te grabi, ofera-ti timp de gandire. Nu o lua pe un drum fara sa stii, cat de cat, unde te va duce!

HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Leu

Esti putin descurajat. Cineva cu o functie importanta de la munca nu este de acord cu propunerea ta. Nu renunta. Vino cu argumente mai bune si o sa vezi ca isi va schimba parerea.

HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Fecioara

Astayi esti in forma buna. Esti spontan si sociabil si iti faci rapid prieteni oriunde mergi. Nu la fel stau lucrurile cand vine vorba de partenerul de viata. L-ai cam ignorat zilele astea si va trebui sa-ti repari greseala.

HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Balanta

Zilele astea pentru tine lucrurile se invart prea mult in jurul banilor. Astepti sa ti se inapoieze o suma, sau sa primesti o prima la job. Nu ignora pe cineva din familie care ar avea nevoie de prezenta ta, in aceasta perioada.

HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Scorpion

Fii prudent in cazul in care esti nevoit sa semnezi ceva astazi. Citeste si printre randuri actele pe care le primesti pentru a nu-ti scapa vreun detaliu. Nu ezita sa ceri ajutorul cuiva. Daca crezi ca e cazul, consulta-te cu cineva cu experienta.

HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Sagetator

De dimineata esti plin de energie, saritor, gata sa te implici fara ezitare in orice ti s-ar cere. Singura problema s-ar putea sa apara mai spre seara, cand vei ajunge epuizat acasa, iar partenerul de viata va fi nevoit sa se descurce cu treburile casei fara ajutorul tau.

HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Capricorn

Modifici ceva in programul facut pentru astazi, dar nu realizezi ca astfel ii afectezi si pe al altora. Din fericire, realizezi asta la timp si reusesti sa eviti niste complicatii. Fii atent pe unde iti lasi lucrurile, sa nu pierzi ceva important.

HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Varsator

Esti indragostit ca un adolescent si vrei sa pregatesti ceva deosebit pentru persoana iubita. Nu te necajii daca nu ai destui bani in portofel, nu prin daruri materiale se demonstreaza sentimentele.

HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Pesti

Chiar daca dimineata va fi cam plina la munca si nu vei avea timp nici de o pauza de cafea, pe la pranz se mai linistesc lucrurile. Seara iesi cu prietenii, dar fii atent la ce mananci, sa nu ai probleme mai tarziu.