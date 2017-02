Life & Style

HOROSCOP 21 februarie 2017

de Ziua de Cluj, 20 februarie 2017, 16:20

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marţi, 21 februarie 2017.

Publicitate

Berbec

Vei avea o zi placuta la munca, lejer, fara presiune din partea sefilor. Vei avea timp chiar sa faci conversatie la o cafea cu colegi pe care, de cele mai multe ori, ii saluti doar din mers, pe coridoare.

Taur

Partenerul iti sugereaza de ceva timp ca ar dori sa faceti niste schimbari prin casa. Dispui acum de o suma de bani ce iti permite sa faci asta, insa nu stii exact cu ce sa incepi. Fa-ti-va, impreuna, o lista de prioritati.

Gemeni

Esti usor melancolic azi. Te napadesc anumite momente din trecut pe care credeai ca le-ai depasit demult si, iata ca, acum, iti dau lacrimile. Dar nu este vorba neaparat de ceva trist, dimpotriva, pot fi amintiri care te fac sa plangi de fericire.

Rac

De la prima ora primesti niste vesti in legatura cu proiectul tau. Asta te determina sa prinzi curaj si sa mergi mai departe. In cazul in care nu ocupi deja o functie de conducere in compania la care lucrezi, poti sa te astepti sa ti se propuna asta.

Leu

Aflii o informatie importanta si nu esti sigur daca e bine sa o comunici si colegilor. Cel mai bine ar fi sa nu reactionezi pripit. Analizeaza cu grija cele auzite si abia apoi decide-te daca e cazul sa mai spui ceva. Cu siguranta exista persoane care ar aprecia tacerea ta.

Fecioara

O ruda mai indepartata are niste probleme si iti cere sprijinul. Vei accepta si te vei stradui sa faci tot posibilul sa o ajuti. Te vei opri brusc din a mai face ceva cand vei constata ca respectiva ruda incepe sa profite de bunavointa ta.

Balanta

Ai cunoscut pe cineva de la care ai multe de invatat. Incearca sa ramai in cercul de persoane care se afla in jurul acesteia, vei avea numai avantaje. Dar asta nu inseamna sa-ti uiti vechii prieteni. Nu uita niciodata de unde ai plecat.

Scorpion

Te pregatesti sa sustii un examen sau concurs pentru ceva la care aspiri demult. Chiar daca prietenii incearca sa te determine sa lasi munca si sa iesi cu ei, nu uita ca aceasta este sansa ta. Prietenii, daca-ti sunt prieteni adevarati, te vor intelege.

Sagetator

Peste zi, nimic neobisnuit. Seara, insa, o vei petrece in sanul familiei unde vei primi o veste care te va incanta. Vei sta impreuna cu partenerul pana dupa miezul noptii ca sa va faceti planuri de viitor.

Capricorn

Partenerul pare cuprins de febra banilor. Se gandeste doar la "inginerii financiare" si te indeamna sa investesti toate economiile. Ai grija in ce masura cedezi. Totusi, sunt niste riscuri care ar trebui evaluate serios cand e vorba de atatia bani.

Varsator

Desi iarna inca nu e gata, tu iti faci deja planuri pentru petrecerea concediului din vara. Asta nu inseamna ca esti cu gandul numai la distractie, ci ca esti genul de persoana care isi programeaza totul din timp.

Pesti

Primesti unele semnale prin intermediul sefilor care te fac sa crezi ca ceilalti te saboteaza. Iei totul mult prea personal si te gandesti sa porti o discutie serioasa cu colegii. Nu te "aprinde" prea tare, verifica inainte sa spui ceva ce ai regreta ulterior.