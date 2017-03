Life & Style

HOROSCOP 21 martie 2017

de Ziua de Cluj, 20 martie 2017, 17:04

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marţi, 21 martie 2017.

Berbec

Te preocupa felul in care evolueaza relatia cu persoana iubita si te gandesti tot mai serios la viitor. Cei din anturajul tau simt asta si te vor tachina prieteneste. Nu te supara pe ei, in realitate, sunt de partea ta.

Taur

Vor avea loc ceva schimbari in zona carierei, dar nu te vor afecta prea mult. Acasa, in schimb, vor fi cateva modificari mai serioase. Nu te gandi la alta locuinta sau alt partener de viata, ci mai degraba la mobilier sau haine.

Gemeni

Te deranjeaza ceva in viata de cuplu si nu vrei sa spui imediat ce te apasa, insa in cateva zile realizezi ca daca nu discuti cu cel drag, este posibil sa te enervezi si mai rau. O sa vezi cat de bine te vei simti dupa ce vei lamuri problema.

Rac

Ai mari sanse sa faci ceva ce te va propulsa direct pe primele pozitii din companie. Nici ca ai putea sa iti doresti altceva. Totusi, cantareste bine lucrurile inainte de a te baga in ceva din care nu vei mai putea iesi chiar atat de usor.

Leu

Ai o saptamana foarte plina, nu neaparat doar la job, ci si in viata privata. Ca sa nu ratezi ceva, incearca sa-ti planifici totul. Partenerul ar fi foarte efectat daca nu vei reusi sa faci ce te-a rugat.

Fecioara

Mai multe persoane iti vor cere ajutorul si va fi nevoie sa te inarmezi cu multa rabdare si calm pentru a putea face fata provocarilor. Telefoane, mailuri, sedinte - cam asa va arata ziua ta de lucru azi.

Balanta

Tu si partenerul de viata ati intocmit o lista de cumparaturi imaginara pentru care ati inceput sa strangeti bani. O persoana din familie, insa, iti cere un imprumut urgent si nu stii daca sa te atingi de "pusculita"voastra. Daca este vorba de ceva important, ofera-ti ajutorul, nu ezita.

Scorpion

Atat psihicul, cat si starea fizica iti permit sa faci ceea ce ai in gand sa pui in practica in aceasta perioada. Este adevarat ca vei avea nevoie si de o suma de bani, insa acest aspect se va rezolva mai repede decat crezi.

Sagetator

Esti usor dezamagit. Un prieten mai vechi te cauta insistent. Initial, crezi ca e interesat de cum mai e viata ta, dar, in final realizezi ca are nevoie doar sa-i faci un serviciu.

Capricorn

Esti pregatit pentru a face cererea pentru care te pregatesti de cateva luni. Indiferent ca este vorba despre ceva personal sau profesional, pastreaza-ti calmul si actioneaza conform planului. Va fi bine!

Varsator

Esti tentat sa accepti prima propunere care ti se face numai pentru a te asigura ca lasi totul in urma cat mai repede. Nu te arunca cu capul in fata, fara sa cantaresti toate variantele inainte.

Pesti

Toata ziua vei fi cu capul in nori, iar cei din jur vor fi foarte curiosi sa afle de ce. Tu esti singura persoana, deocamdata, care stie raspunsul - te-ai indragostit!