HOROSCOP 21 septembrie 2017

de Ziua de Cluj, 20 septembrie 2017, 17:11

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de joi, 21 septembrie 2017.

Berbec

Felul in care iti faci aparitia azi ii impresioneaza pe toti. Nu ti-ai schimbat doar look-ul, ci si atitudinea. Vei fi in mijlocul atentiei si vei strange o multime de complimente.

Taur

Daca ai de semnat ceva, astazi pare a fi ziua perfecta. Simtul tau de afacerist e la cote maxime, asa ca vei incheia cu usurinta parteneriate noi.

Gemeni

Un eveniment ce trebuia sa aiba loc abia peste cateva zile, te ia prin surprindere. Partea amuzanta e ca tu esti de vina, ti-ai notat gresit data. Esti nepregatit, asa ca singura solutie e sa improvizezi ceva.

Rac

Esti foarte prins la munca. Primesti sarcini noi pe care trebuie sa le rezolvi rapid. Nu ai niciun ajutor si simti ca nu mai faci fata. Ai nevoie de o pauza, poate chiar de o vacanta.

Leu

In sfarsit te poti relaxa. Problemele financiare din ultima vreme s-au rezolvat, la job speri intr-o promovare, iar acasa este pace si liniste. Ce ti-ai putea dori mai mult...?

Fecioara

Ai emotii. Partenerul de viata debuteaza intr-un domeniu nou. A investit timp si bani intr-un proiect personal, iar tu i-ai fost alaturi in fiecare moment. Seara sarbatoriti.

Balanta

De dimineata esti agitat pentru ca astazi are loc sedinta in urma careia vei afla ce se intampla cu cariera ta. Ai grija sa nu intarzii, macar sa fi de fata cand ti se decide "soarta". Dupa, iti revine zambetul pe buze.

Scorpion

Asteapta-te la o surpriza mai putin placuta. Nu e ceva grav, dar iti strica tie programul. Este vorba despre o vizita neanuntata a unei rude mai indepartate.

Sagetator

Informatiile primite inca de dimineata par a te privi pe tine, dar apoi lucrurile se lamuresc. A fost o neintelegere. Te-ai linistit. Acum ai motive sa iesi in oras sa sarbatoresti.

Capricorn

Anumite persoane din jurul tau nu-ti mai inspira incredere. Eviti sa discuti ceva important in prezenta lor, in special despre ce faci la locul de munca. Nu vrei sa-ti fure cineva ideile.

Varsator

Chiar daca doar vrei sa lamuresti lucrurile, nu te implica in discutii care nu te privesc direct. Ai putea ajunge sa regreti. Risti ca din simplu martor sa ajungi acuzat.

Pesti

Intalnesti persoane care te vor ajuta mult in viitorul apropiat. Poti considera ca pentru tine incepe o noua etapa in viata. Nu ezita sa te implici in proiectele care ti se propun.