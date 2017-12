Life & Style

HOROSCOP 22 decembrie 2017

de Ziua de Cluj, 22 decembrie 2017, 08:36

HOROSCOP 22 decembrie 2017. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 22 decembrie 2017.

HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Berbec

Ai multe treburi de rezolvat, dar gasesti pe cineva sa te ajute. Cel putin, de maine vei fi mai putin stresat si vei avea mai mult timp pentru viata personala, mai ales ca partenerul de viata a pus la punct un program in familie.

HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Taur

Ai uitat de o intalnire si ti-ai programat altceva. Iti amintesti brusc si intri in criza de timp. Nu mai stii cum sa le impaci pe toate. Linisteste-te, vei vedea ca in cateva ore se va termina totul cu bine.

HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Gemeni

Ai cheltuit cam mult in ultimele zile si, daca nu te descurci cu ce mai ai, va trebui sa te imprumuti. Ai grija la cine apelezi, pentru ca oamenii iti pot face surprize neplacute. Mai bine vorbesti cu cineva din familie.

HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Rac

Incearca sa-ti faci timp si pentru familie. Esti foarte ocupat sa termini ceva la munca si nu acorzi destula atentie celor dragi. Nu uita ca partenerul de viata te-a rugat insistent sa te ocupi de ceva.

HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Leu

Ai de mers in mai multe locuri astazi, asa ca, planifica-ti totul in amanunt inca de dimineata, sa nu iti scape nimic. Dupa-amiaza te vei intalni cu cineva despre care nu mai stiai nimic de ani buni. Esti uimit de ceea ce iti povesteste!

HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Fecioara

Te trezesti intr-un blocaj financiar. Ai uitat sa platesti unele facturi si salariul e pe terminate. Ai noroc cu partenerul care are mai are ceva bani in cont. Ar trebui sa ai mai multa grija cu cheltuielile...

HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Balanta

Vin sărbătorile si mai multe rude isi anunta vizita. Nu v-ati vazut de mult, asa ca te bucuri. Va trebui sa faci cateva pregatiri, asa ca nu pierde timpul pe drum si mergi direct acasa.

HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Scorpion

Ceri ajutor pentru a reusi sa finalizezi un proiect. Solicitarile tale nu au niciun raspuns. Invata sa te descurci si singur pentru ca, uneori, n-ai de ales. Vezi, poate mai poti amana termenele...

HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Sagetator

Afli ceva despre o persoana din anturaj si nu iti vine sa crezi. Credeai ca o cunosti foarte bine, dar se pare ca nu este asa. Te gandesti ca ar fi cazul sa iti reevaluezi toate relatiile. Nu esti prea aspru?

HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Capricorn

Partenerul de viata ti-a facut o mare surpriza si nu vrei sa ramai mai prejos. Daca inca nu stii, pana la urma tot o sa afli ce isi doreste. Pregateste-ti cardul de cumparaturi.

HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Varsator

Inca de dimineata esti pe fuga. Termini repede tot ceea ce ai de facut la slujba si te grabesti sa ajungi cat mai repede acasa. Nu ai de ales, trebuie sa te ocupi si de activitatile casnice.

HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Pesti

Debordezi de energie si ii impresionezi pe cei din jur cu buna ta dispozitie. Trebuie sa recunosti ca de mult timp nu ai mai avut parte de o asemenea zi, asa ca ar fi bine sa profiti din plin de ea.