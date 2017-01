Life & Style

HOROSCOP 22 ianuarie 2017

de Ziua de Cluj, 22 ianuarie 2017, 12:01

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de duminică, 22 ianuarie 2017.

Berbec

Din pacate, ai ceva treaba. Nici nu poti sa te gandesti sa iti faci planuri de plecare pentru ca nu o sa ai timp. Treburile casnice nu iti vor da pace si risti sa ii incurci pe cei care se bazeaza pe tine.

Taur

Esti confunz. Nu mai esti sigur pe ceea ce pana acum cateva zile era clar in privinta sentimentelor fata de o persoana. Daca te ajuta, fa o lista cu toata avantajele si dezavantajele cu privire la ceea ce vrei sa faci si apoi ia o decizie finala.

Gemeni

Chiar daca e duminica esti prins cu foarte multe treburi si nu mai iei in seama faptul ca un membru al familiei te-a rugat sa ii fii alaturi la un eveniment. Se va supara si vei avea mult de pierdut din cauza asta.

Rac

Nu mai lua hotarari dand cu banul. Incearca sa fii putin mai calculat in gesturi. Nu ar strica sa dai dovada de mai multa maturitate. Ai grija ce decizi, viitorul tau financiar ar putea depinde de asta.

Leu

Persoana iubita ti-a cerut o favoare, insa te afli intr-o situatie incurcata. Daca accepti rugamintea sa, trebuie sa renunti la ceva ce asteptai de multa vreme. Gandeste-te bine la ce este mai important pentru tine.

Fecioară

Primesti vesti bune legat de niste proiecte. Ai incredere in ceea ce urmeaza sa se intample si esti dispus sa pariezi toti banii pe o singura carte.

Balanţă

Ai avut de luat o hotarare dificila si se pare ca ceea ce zicea partenerul de viata incepe sa se adevereasca. Realizezi ca avea dreptate, insa nu vrei sa ii dai satisfacatie si faci in continuare nazuri.

Scorpion

Nu o sa faci prea multe lucruri in aceste zile si o sa te concentrezi mai mult asupra propriei persoane. Vrei sa te relaxezi mai mult si o sa te inchizi in casa, nici macar la telefon nu ai chef sa mai raspunzi.

Săgetator

La insistenta unei rude esti nevoit sa faci un drum cam lung, insa din cauza unor factori externi nu va iesi totul asa cum ar fi trebuit. Data viitoare nu o sa mai accepti sa stai la cheremul nimanui.

Capricorn

Erai suspicios in privinta a ceva ce tine de viata sentimentala. Realizezi ca toate grijile pe care ti le-ai facut in ultima vreme sunt inuntile si fara o baza solida. Incearca sa ai mai multa incredere in oameni.

Vărsător

Totul incepe sa capete contur. Erai coplesit de multimea de informatii pe care le-ai primit in ultima vreme si nu mai stiai ce sa crezi. Acum totul s-a lamurit si stii exact ce trebuie sa faci in continuare.

Peşti

Astrele iti sunt favorabile in aceasta perioada. Problemele par ca se rezolva singure si ajungi sa te intrebi ce se intampla. Iti trece prin cap sa joci la loto, cine stie, poate iei lozul castigator... .