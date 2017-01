Life & Style

HOROSCOP 23 ianuarie 2017

de Ziua de Cluj, 22 ianuarie 2017, 21:50

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 23 ianuarie 2017.

Publicitate

Berbec

Incepi saptamana bine dispus, dar, pe la pranz o sa intampini o problema care te va tine ocupat cateva ore. Voiai sa te relaxezi, sa iesi cu niste prieteni si nu mai ai timp. Nu-i nimic, si maine e o zi.

Taur

Desi nu-ti sta in fire, astazi iei in seama toate zvonurile pe care le auzi. Cel mai bine ar fi sa analizezi orice informatie si vei vedea ca multe din lucrurile care-ti ajung la urechi sunt false.

Gemeni

Trebuie sa termini ceva si ai avea nevoie de ajutor, insa refuzi sa il ceri si preferi sa iti sacrifici tot timpul liber. O sa regreti aceasta decizie pentru ca pierzi ceva special pentru partenerul de viata.

Rac

Un cunoscut iti cere o favoare, insa esti ocupat cu alte treburi si il refuzi. Te simti foarte prost din aceasta cauza si incerci sa iti ceri scuze intr-un mod aparte. Ai grija ca gestul tau sa nu fie interpretat gresit de cel drag.

Leu

Se iveste ceva si trebuie sa ajungi urgent intr-un loc, altfel ratezi tot. Vei fi foarte agitat si esti in stare sa faci multe sacrificii pentru a te asigura ca totul o sa iasa cum vrei tu.

Fecioara

Chiar daca de-abia s-a terminat week-end -ul, ai o stare de nelinistite din cauza unei sarcini de la birou. Ti se pare ca responsabilitatea care ti s-a oferit este mult prea mare pentru tine. Nu te subestima, ai incredere in tine!.

Balanta

Ziua incepe bine. Primesti o veste importanta de la o persoana aflata pe alte meleaguri. Poate avea legatura cu ceva ce se va intampla abia peste doua sau trei saptamani.

Scorpion

Trebuie sa faci urgent rost de niste bani pentru o cheltuiala ivita in ultimul moment si va trebui sa te imprumuti. Acum realizezi cât de important este sa te asiguri mereu ca ai ceva bani pusi deoparte.

Sagetator

Trebuie sa semnezi niste acte si te preocupa viitorul tau ce are stransa legatura cu aceste documente. Fii foarte atent in momentul in care le citesti pentru a evita situatiile neprevazute.

Capricorn

Esti obosit si lipsit de energie, desi e abia prima zi a saptamanii. Ai grija sa nu fie vorba de o problema de sanatate, ca tot e sezonul gripelor... Poate doar trebuie sa te odihnesti mai mult.

Varsator

Te suna un prieten vechi sa te invite la un eveniment in week-end. Deja nu mai ai rabdare, problema este ca abia a inceput saptamana si iar ti-e gandul la distractie.

Pesti

Se iveste ocazia sa pleci intr-o deplasare pe care o astepti demult si nu ai vrea sa o ratezi. Din pacate, pentru a se intampla asta o sa fii nevoit sa renunti la ceva legat de viata personala. Va trebui sa iei rapid o decizie.