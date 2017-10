Life & Style

HOROSCOP 23 octombrie 2017

de Ziua de Cluj, 23 octombrie 2017, 23:21

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 23 octombrie 2017.

Berbec

O problema ce tine de job s-ar putea sa-ti strice planurile pentru astazi. Daca vrei, totusi, sa faci tot ce ti-ai propus, va trebui sa o rezolvi cat mai repede. Renunta la orgolii si cere ajutorul cuiva.

Taur

Esti nevoit sa te ocupi de o ruda care se afla intr-o situatie mai speciala si anunti la birou ca intarzii vreo doua ore. Problema e ca va trebui sa raspunzi la intrebarile sefului deranjat ca iti incepi saptamana de lucru abia pe la pranz pentru ca cele doua ore au devenit cinci...

Gemeni

Tocmai ai aflat ceva si inca nu iti vine sa crezi ca poate fi adevarat. Esti atat de preocupat de subiect incat nici sedinta de dimineata nu iti poate distrage atentia. Ai grija, lipsa ta de interes iti poate aduce necazuri. Ai timp destul dupa program, acum ocupa-te de ceea ce ai de facut la job.

Rac

Nu poti sa-ti incepi saptamana cu zambetul pe buze pentru ca ai facut niste calcule si nu stai prea bine cu banii. Mai precis, nici nu stii ce sa faci ca sa rezisti pana la sfarsitul lunii. Te descurci tu cumva, dar poate acum vei realiza ca esti cam risipitor.

Leu

Profita din plin de atmosfera calma din familie, mai ales dupa orele dificile de astazi de la job. Te poti baza pe partenerul de viata care stie sa iti ridice moralul cand observa ca ai nevoie de asa ceva.

Fecioara

Dupa weekend incepi saptamana plin de energie. Buna ta dispozitie ii deruteaza pe cei din jur. Esti pus pe glume si razi din orice. Ai grija, poate ca sunt prin preajma si unele persoane fara simtul umorului.

Balanta

Cineva din anturaj te provoaca la o discutie si reuseste sa te enerveze. Nu intelegi ce urmareste si esti dezamagit. Seara te mai linistesti, mai ales ca te intalnesti cu o persoana draga pe care nu ai mai vazut-o de ceva vreme.

Scorpion

E luni dimineata, asa ca nimeni nu te poate condamna ca nu prea ai chef de munca. Totusi, fa un efort si incearca sa te concentrezi mai mult, mai ales ca ai promis ca termini ceva inca de saptamana trecuta. Sau chiar de vreo doua...?

Sagetator

Totul pare in regula. Si acasa si la munca e liniste si pace. Poate chiar prea multa liniste... Priveste mai atent in jur, sa nu fie cea dinaintea furtunii. Daca ar fi asa, macar sa te prinda pregatit.

Capricorn

Astazi ai de facut un drum in afara orasului. Daca pleci dupa-amiaza, tine cont de aglomeratia de pe drum. Seara vei ajunge cam tarziu acasa, asa ca nu vei scapa de reprosurile cuiva din familie.

Varsator

Un eveniment petrecut in weekend te face sa vezi lucrurile cu alti ochi. Simti ca este momentul tau acum si indraznesti sa iti indrepti atentia catre un nou proiect. Nu vei fi singur. Cineva din familie iti va fi alaturi si te va incuraja.

Pesti

Te deranjeaza cand incerci in mod cinstit sa ajungi undeva si constati ca ti se inchid toate usile in fata. Te vezi nevoit sa apelezi la cineva cu influenta in domeniu. Nu te caracterizeaza o astfel de abordare, insa e singura varianta acum.