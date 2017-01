Life & Style

HOROSCOP 25 ianuarie 2017

de Ziua de Cluj, 24 ianuarie 2017, 13:05

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de miercuri, 25 ianuarie 2017.

Berbec

Esti acuzat pentru ceva ce a gresit altcineva din acelasi birou cu tine. Nu vrei sa parasti pe nimeni, dar nici sa fii taxat pe nedrept. Trebuie sa te gandesti la o strategie pentru a iesi cu bine din aceasta situatie.

Taur

Te preocupa prea mult banii si nu mai iei in seama lucrurile mult mai importante pentru tine. O sa realizezi ca pierzi mult din ce se intampla in jurul tau daca te concentrezi doar pe ce sume iti intra in cont.

Gemeni

S-a acumulat multa tensiune la locul de munca in ultima perioada si asta te face sa te abtii sa stai de vorba cu colegii pentru ca oamenii pot interpreta gresit vorbele tale. Daca reusesti sa treci de pranz fara incidente, vei avea o seara linistita.

Rac

Pleci dimineata cu un plan pentru toata ziua,insa nimic nu se va potrivi. Vor interveni cateva evenimente ce te vor face sa iti focalizezi atentia pe alte probleme.

Leu

Ai exagerat cu munca in ultima perioada si organismul tau simte asta. Nu te angaja in proiecte noi, o sa te epuizeze. Fa o pauza, odihneste-te putin inainte sa o iei de la inceput.

Fecioara

Ai avut niste discutii nu tocmai placute cu partenerul. Nu intelege ca, deocamdata, tu ai alte prioritati. Va trebui sa luati o decizie legat de relatia voastra.

Balanta

Vrei sa faci lucrurile in mod corect, dar nu intotdeauna iti iese asa cum vrei. Dupa ore bune de framantari, te calmezi si reusesti sa pui totul in ordine.

Scorpion

Ce a fost mai greu a trecut si vei primi o veste buna. Este ceva important de care pot depinde toate deciziile pe care le vei lua in urmatoarea perioada.

Sagetator

Dimineata o incepi cu un telefon in urma caruia o sa fii toata ziua cu zambetul pe buze. Nici nu banuiai aseara ca o sa se intample asa ceva azi.

Capricorn

Esti foarte lenes. Nu ai chef de nimic, iar la munca abia te miste ca sa faci ceva. Ai grija ca nu cumva purtarea ta sa iti aduca critici din partea sefilor.

Varsator

Se anunta un drum lung in oras sau in afara acestuia. Inarmeaza-te cu rabdare si calm, pentru ca aglomeratia din trafic o sa te enerveze. Spre seara lucrurile se linistesc.

Pesti

Reusesti sa duci la bun sfarsit un proiect mai vechi si simti o mare satisfactie, pentru ca este ceva cu adevarat important pentru tine chiar daca pe altii nu ii intereseaza prea mult subiectul.