HOROSCOP 25 iulie 2017

de Ziua de Cluj, 24 iulie 2017, 15:29

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marţi, 25 iulie 2017.

Berbec

O persoana pe care o cunosti de foarte multi ani are, in ultima vreme, o atitudine care te pune pe ganduri. Esti afectat pentru ca nu intelegi ce se intampla. Daca ai gresit cu ceva, vrei sa stii. E momentul sa pui niste intrebari.

Taur

Treci printr-o perioada mai agitata la locul de munca. Tocmai s-a incheiat un conflict si deja altul este pe punctul de a izbucni. Daca nu ai fost inca in concediu, acesta pare a fi metoda cea mai la indemana de a ocoli ce se intampla la job. I-ati liber cateva zile.

Gemeni

Esti intr-o forma de invidiat, astazi. Esti odihnit si plin de energie, asa ca faci fata fara probleme programului incarcat de la birou. Spre seara ti-ai programat si iesire in oras cu prietenii.

Rac

Faci ce faci si reusesti sa ajungi acolo unde ti-ai propus. Ai grija, insa, la cativa colegi care nu par foarte incantati de succesul tau. Fereste-te sa intri in polemici fara sens. Concentreaza-te pe ce ai tu de facut.

Leu

Va fi o zi speciala pentru cei dragi tie. Iti place sa fii inconjurat de familie asa ca ai pregatit o surpriza si reusesti sa-i aduni pe toti la un loc. Veti petrece clipe minunate impreuna pana seara tarziu.

Fecioara

Nu reusesti sa iti stapanesti emotiile. Astepti de mult ziua asta si abia mai poti sa te concentrezi asupra treburilor de la locul de munca. Totusi, fii atent la ceea ce faci, mai ales daca trebuie sa semnezi ceva acte.

Balanta

Cineva asteapta de la tine un raspuns. Nu te grabi, mai ales ca ceea ce vei decide iti poate afecta viitorul. Solicita si parerea cuiva din familie, s-ar putea ca argumentele lor sa te faca sa vezi mai clar situatia si sa-ti faca alegerea mai usoara.

Scorpion

Te simti atat de eliberat, incat ai senzatia ca poti sa zbori... Starea ta poate avea legatura cu un proiectul inceput in urma cu ceva timp si finalizat, cu bine, astazi. Nu-ti mai pasa de nimic, iesi in strada si iti inchizi telefonul. Vrei doar sa fii lasat in pace pentru o vreme.

Sagetator

Dispui de o suma de bani gandul iti zboara imediat la o vacanta cu cel drag. Te razgandesti, apoi, si te decizi sa cumperi ceva pentru casa. Mai bine discuta despre asta si cu partenerul, s-ar putea sa opteze, totusi, pentru o mica escapada.

Capricorn

Esti cam nelinistit din cauza unor sarcini de la locul de munca. Ar fi bine sa incerci sa discuti cu superiorii despre tot ceea ce te deranjeaza, pentru a nu ajunge intr-un punct in care sa nu iti mai poti stapani nervii. Relatia persoanala este mai buna.

Varsator

Ti se ofera sansa sa avansezi profesional, insa ai de trecut peste o evaluare. Ia in serios orice provocare si incearca sa demonstrezi de ce esti in stare. Astfel de ocazii nu se ivesc la tot pasul, asa ca profita de acest moment.

Pesti

Cineva din familie vrea sa faca o investitie si iti cere sa i te alaturi. Analizeaza atent tot ce implica acest lucru si decide apoi daca merita efortul, iar daca esti nevoit sa apelezi la un imprumut, gandeste-te de doua ori inainte!