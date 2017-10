Life & Style

HOROSCOP 25 octombrie 2017

de Ziua de Cluj, 24 octombrie 2017, 17:12

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de miercuri, 25 octombrie 2017.

Berbec

Esti putin cam agitat astazi pentru ca astepti cu nerabdare o veste de care pot depinde multe aspecte din viata ta. Indiferent ca e ceva legat de viata personala sau de cea profesionala, nu trebuie sa te grabesti. Gandeste-te bine inainte de a lua decizia finala.



Taur

Ceea ce afli astazi te scoate din rutina zilnica. Ti se propune un nou proiect sau o calatorie undeva departe. Nu esti foarte incantat. Abia asteptai sa iei o mica pauza si sa te ocupi mai mult de familie. Tu stii ce e mai important!



Gemeni

S-ar putea sa te sacaie cateva probleme de sanatate pentru ca nu ai luat in serios sfaturile medicilor. Incearca sa te odihnesti mai mult si lasa pentru alta data orice activitate care ti-ar putea solicita organismul.



Rac

Esti prins la mijloc. Primesti ceva nou de facut la locul de munca si sansa sa fi promovat, dar asta te cam incurca pentru ca vei petrece mai multe ore la job chiar acum cand ai si un proiect personal la care vrei sa incepi sa lucrezi.



Leu

Esti emotionat, dar si incantat. Urmeaza sa participi la o intalnire cu niste persoalitati pe care le admiri foarte mult. Calmeaza-te si fii atent la tot ce se intampla in jurul tau. De la oamenii potriviti, poti invata in cateva ore cat intr-o viata intreaga!

Fecioara

Te ia prin surprindere reactia unui coleg de munca la adresa ta. Nu intelegi cu ce i-ai gresit, dar te vei lamuri la sfarsitul saptamanii, cand vei afla despre o discutie care a avut loc cu putin timp inainte sa ajungi tu.

Balanta

Faci orice astazi ca sa scapi de munca si cauti un motiv sa tragi de timp. Totusi du-te la serviciu, s-ar putea sa ai parte de o surpriza placuta, ceva la care sperai de multa vreme.

Scorpion

Ai nevoie de o mica vacanta. S-a acumulat cam multa tensiune la locul de munca si te simti epuizat. Explica-i asta si sefului caruia i se va parea de neconceput sa se lipseasca de tine chiar acum.

Sagetator

Ai fost nevoit sa faci un drum in plus pentru a rezolva ceva ce a gresit un coleg. Iti ramane dator, asa ca poti sa-i ceri sa te "acopere" cateva ore la munca. Asa vei avea timp sa te ocupi de unele probleme ivite in familie.

Capricorn

Trebuie sa iei o decizie in legatura cu o achizitie. Problema nu este daca ai nevoie de lucrul respectiv, ci daca ti-l poti permite. Inainte sa cheltui toti banii, discuta si cu partenerul.

Varsator

Te intelegi foarte bine cu cei de la munca, dar simti ca ar trebui sa petreci mai mult timp si cu familia. Ai gasit solutia ideala: o petrecere in familie la care iti vei invita si colegii.

Pesti

Te-ai trezit bine dispus si ai chef de vorba. Daca vrei sa nu ai necazuri, abtine-te la locul de munca. Lasa povestile pentru mai tarziu, spre seara cand vei iesi cu prietenii in oras.