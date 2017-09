Life & Style

HOROSCOP 25 septembrie 2017

de Ziua de Cluj, 24 septembrie 2017, 21:13

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 25 septembrie 2017.

Berbec

Incepe o noua saptamana si stii ca urmeaza cateva zile grele la job. Oricat de greu va fi, in final se va dovedi ca efortul a meritat. Daca nu ai fi participat la acest proiect nu ai mai fi avut ocazia sa intalnesti acele persoane interesante.

Taur

O veste primita de dimineata te face sa privesti totul cu alti ochi. Daca pana ieri vedeai lucrurile in tonuri de gri, astazi iti revine optimismul. Nu te asteptai la o asemenea intorsatura de situatie.

Gemeni

Astazi ai de rezolvat mai multe lucruri importante, asa ca, inca inainte sa pleci de acasa, ai grija sa iti planifici totul, altfel risti sa iti scape ceva. Cunosti o persoana a carei influenta ti-ar fi de folos in viata profesionala. Iti promite ajutorul, dar iti dai seama ca nu te poti baza pe astfel de povesti.

Rac

Esti in forma buna stazi, asa ca nimic nu te poate enerva. In afara de niste soferi in trafic, dar treci repede peste asta. Te hotarasti ca de maine sa iei autobuzul... . Seara primesti o vizita la care chiar nu te-ai fi asteptat si care te bucura sincer.

Leu

Se anunta ceva schimbari in zona profesiei, dar nu te vor afecta prea mult. Acasa, in schimb, vrei sa faci tu niste schimbari mai serioase. De ceva timp te tot gandesti la ceva reparatii si schimbari de mobilier. Nu uita sa discuti despre asta si cu partenerul.

Fecioara

Esti gata sa faci pasul pentru care te pregatesti inca de la inceputul verii. Indiferent despre ce este vorba, pastreaza-ti calmul si actioneaza asa cum ai planuit. Vei vedea cat de simplu va fi. Nu merita sa amani atat...

Balanta

A cam trecut o luna de la intoarcerea din concediu, dar parca nu ti-ai mai revenit din vacanta. Ai sta si azi toata ziua tolanit la plaja, ori cu prietenii pe vreo terasa. Trezeste-te, nu mai visa atat ca ai multa treaba!

Scorpion

De ceva timp te preocupa o problema legata de sanatate. Nu stii ce se intampla, dar vrei sa mai astepti, poate trece de la sine. Mai bine vorbeste cu un medic sa te linistesti. Nu mai cauta sfaturi pe internet.

Sagetator

Pana la amiaza nu poate sta nimeni de vorba cu tine, esti irascibil din cauza oboselii. Spre dupa-amiaza iti revii dupa ce auzi ca sunt sanse sa primesti niste bani pe care ii astepti de ceva vreme.

Capricorn

Ai o zi mai ciudata! Un coleg raspandeste un zvon despre tine si te trezesti cu tot felul de mesaje si intrebari. E cazul sa aflii ce s-a intamplat. Dupa ce lamuresti situatia, in cateva ore lucrurile revin la normal.

Varsator

Te trezesti prins intre doua situatii, una legata de job, alta de familie. Nu le poti lasa la voia intamplarii pe niciuna. Analizeaza rapid, pune la punct toate detaliile si ocupa-te personal de asta. In rest, lasa-i pe altii sa faca ce este de facut.

Pesti

Un cadou special primit de curand iti acapareaza toata atentia si nu te mai saturi de el. Parca esti un copil cu jucaria lui preferata, nu te poti dezlipi de ea... Nu te nelinisti, va trece. Bucura-te acum in voie!