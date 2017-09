Life & Style

HOROSCOP 26 septembrie 2017

de Ziua de Cluj, 25 septembrie 2017, 17:06

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 26 septembrie 2017.

Berbec

Astazi nu te simti prea bine, asa ca refuzi invitatia unor prieteni pentru seara. Nu te teme ca raspunsul tau ii va deranja pe unii, cei care iti sunt cu adevarat prieteni te vor intelege.

Taur

Ai multe de facut, dar nu te grabi, altfel risti sa gresesti si asta te-ar putea costa mai mult decat crezi. Fii atent in special la ce semnezi astazi.

Gemeni

Nimic deosebit in prima parte a zilei , insa dupa-amiaza vei petrece ore in sir la telefon. Ai aflat ceva si ai cateva nelamuriri. Vrei sa pui niste intrebari unor rude mai in varsta.

Rac

Ai tot amanat o problema aparuta de cateva saptamani, insa acum realizezi ca trebuie sa te ocupi serios de rezolvarea ei. Nu mai lasa timpul sa treaca, e in defavoarea ta. Actioneaza acum!

Leu

Trebuie sa muncesti la un proiect, dar nu ai spor astazi. Poate te ajuta daca mai bei o cafea. Chiar si cativa pasi mici facuti azi iti vor fi de mare folos maine. Seara vei primi o informatie pe care iti va fi greu sa o crezi.

Fecioara

Ai mari emotii. Te sperie idea ca evenimentul pe care ai tot incercat sa il eviti se va intampla, totusi, astazi. Acum ca stii ca nu mai ai cum sa scapi parca ti-a mai trecut si teama...

Balanta

Informatiile pe care le primesti astazi te ajuta sa intelegi lucrurile mult mai clar decat cu o seara inainte cand ai avut o discutie in contradictoriu cu partenerul de viata. Esti nevoit sa recunosti ca nu ai avut dreptate...

Scorpion

Ai de alergat astazi. Vei ajunge in multe locuri si vei intalni multi oameni. Esti surprins sa constati ca ajungi sa discuti cu unii dintre ei ca si cand v-ati cunoaste de o viata. Te intorci cu agenda plina de numere noi.

Sagetator

Astazi vei avea parte de o reusita in cariera. Pe langa laude primesti si o recompensa financiara. Seara vei fi prea epuizat ca sa mai raspunzi la telefon unor rude care vor sa afle detalii. Ai grija, cineva s-ar putea supara.

Capricorn

Ai grija ce faci astazi la locul de munca, dar mai ales ce spui. Incearca sa dai dovada de diplomatie in orice situatie. Poate fi un moment prielnic pentru demara noi proiecte.

Varsator

Se intampla ceva cu un prieten si incerci sa gasesti solutii pentru a-l ajuta. Vei avea nevoie de multa rabdare pentru ca cel in cauza refuza orice mana intinsa. Nu renunta, insista!

Pesti

Saptamana e la inceput, dar deja te simti ca la finalul ei. Abia te poti concentra dimineata pe ceea ce ai de facut. Dupa ce bei o cafea se schimba situatia. Seara te prinde in plina verva cu niste prieteni vechi.