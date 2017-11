Life & Style

HOROSCOP 27 noiembrie 2017

de Ziua de Cluj, 26 noiembrie 2017, 21:28

HOROSCOP 27 noiembrie 2017. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 27 noiembrie 2017.

HOROSCOP 27 noiembrie 2017 - Berbec

Iei o decizie fara sa te consulti si cu partenerul de viata. De data asta totul se va termina cu bine, insa nu mai proceda asa si data viitoare pentru ca este posibil sa nu iasa mereu cum vrei tu.

HOROSCOP 27 noiembrie 2017 - Taur

Ai ocazia sa discuti cu o persoane cu experienta in domeniul tau si asta te va ajuta in proiectul pe care il ai in lucru de ceva timp. Va merge totul mult mai usor, insa nu te gandi ca acum scapi de tot stresul, pregateste-te pentru alte momente solicitante.

HOROSCOP 27 noiembrie 2017 - Gemeni

Te preocupa foarte mult o problema personala si nu te poti concentra asupra altor activitati. Nici nu trebuie. In sfarsit ai inceput sa intelegi ce este cu adevarat important si poti sa ignori ceea ce nu conteaza.

HOROSCOP 27 noiembrie 2017 - Rac

Esti mai activ decat de obicei si petreci mai mult timp in aer liber. Faci si o schimbare care are legatura cu viata profesionala. Nu este exclus sa incepi niste cursuri. Niciodata nu strica o diploma in plus.

HOROSCOP 27 noiembrie 2017 - Leu

Astazi e posibil sa fi solicitat sa faci niste schimbari majore sau sa semnezi ceva acte importante. Daca poti, amana cateva zile, conjuctura astrala nu este cea mai potrivita.

HOROSCOP 27 noiembrie 2017 - Fecioara

O zi destul de linistita la munca. Profiti de clipele libere pentru a te ocupa de ceva ce tine de viata personala. Cu toate astea, nu neglija partea profesionala. O mica scapare astazi, iti poate face probleme maine.

HOROSCOP 27 noiembrie 2017 - Balanta

Te implici intr-o activitate care o sa te solicite la maximum, insa merita tot efortul, pentru ca se anunta un castig financiar destul de bun. Partenerului de viata va trebui, insa, sa-i explici de ce intarzii in fiecare seara.

HOROSCOP 27 noiembrie 2017 - Scorpion

Ai grija, unii te-ar putea considera putin cam fraier: pui prea mult suflet în tot ce faci. Chiar si in relatiile de prietenie. N-ar strica sa fii mai precaut. Sa nu consideri, ulterior, ca ai investit prea mult si nu a meritat.

HOROSCOP 27 noiembrie 2017 - Sagetator

Orice s-ar intampla astazi, nu te teme, faci fata cu brio! Chiar daca eziti la inceput, te concentrezi si reusesti sa demonstrezi ca poti mai mult. Trebuie doar sa vrei!

HOROSCOP 27 noiembrie 2017 - Capricorn

Te incapatanezi si nu vrei sa accepti ideile partenerului de viata. Din cauza asta o sa ajungeti la discutii in contradictoriu. Incearca sa lasi putin de la tine, altfel, pregeteste-te, urmeaza cateva zile de cosmar.

HOROSCOP 27 noiembrie 2017 - Varsator

Un inceput de saptamana minunat! Esti bine dispus si primesti numai vesti bune. Vrei sa-i bucuri si pe cei dragi, asa ca mergi in magazine si achizitionezi ceva la care te gandesti de mult. Va fi o adevarata surpriza!

HOROSCOP 27 noiembrie 2017 - Pesti

Grabeste-te, nu pierde timpul cu nimicuri! Trebuie neaparat sa ajungi intr-un loc si nu iti permiti sa intarzii. Se va discuta ceva extrem de important astazi si nu vrei sa ratezi nimic.