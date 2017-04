Life & Style

HOROSCOP 28 aprilie 2017

de Ziua de Cluj, 27 aprilie 2017, 16:48

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 28 aprilie 2017.

Publicitate

Berbec

Ai parte de o zi plina la job. Niste schimbari intervenite in ultimul moment, dau peste cap mersul lucrurilor. Totul se va termina cu bine, dar asteapta-te la momente tensionate pe parcursul zilei.

Taur

Vei fi in centrul atentiei. Niste colegi ori partenerii de afaceri o sa-ti faca o surpriza. Va fi o zi perfecta pentru socializare, mai ales dupa orele de munca, cand va veti continua povestile la o iesire in oras.

Gemeni

Trebuie sa te obisnuiesti sa inveti din greseli. Ultima decizie luata in pripa te-a costat cam mult. Si nu este vorba neaparat despre bani.

Rac

Treci printr-un moment financiar delicat. Ai cheltuit mai mult decat trebuia si ai reusit sa-ti acumulezi si ceva datorii. Noroc cu o ruda cu dare de mana care se ofera sa te ajute, chiar fara sa-i ceri.

Leu

Astazi poti sa zici ca esti angajatul zilei! O sa fii laudat si dat de exemplu la job, poate chiar prea insistent. Cine stie, poate te asteapta si o promovare, daca nu in functie, macar salariala...

Fecioara

Iti faci prea multe probleme pentru ceva ce nu tine de tine. Incearca sa te detasezi pentru ca o sa ajungi sa ai insomnii si iti vei petrece noptile gandindu-te la asta.

Balanta

Desi toti te stiu ca o persoana puternica, echilibrata, astazi vor fi surprinsi de latura ta sensibila. Asta nu ar fi o problema, insa tie iti este teama ca, de acum, vei fi vazut cu alti ochi... Te-ai gandit ca vei fi vazut cu "ochi buni"?

Scorpion

O zi buna pentru a accepta proiecte noi. Ai multa energie si aceasta atitudine o sa te ajute enorm. Seara va fi intr-un loc pe care il agreezi si vei rade mult cu prietenii.

Sagetator

Ai de luat o decizie si esti foarte concentrat pentru a te asigura ca totul iese intocmai cum ti-ai planuit. In ultima vreme ai luat lucrurile mult prea in serios si parca ai uitat sa si razi. Fa ceva in acest sens.

Capricorn

Evita sa accepti propunerile unui apropiat astazi. Chiar daca la prima vedere pare ceva simplu, ai avea mult de munca si ai fii nevoit sa stai peste program cateva ore.

Varsator

Incepi dimineata cu zambetul pe buze si o inchei la fel. Si nici nu ai avea vreun motiv sa fii altfel: la job totul decurge conform planului, iar acasa, partenerul te asteapta cu o surpriza placuta.

Pesti

Esti putin cam agitat azi si repezi pe toata lumea, dar nu o faci din rautate. Ceva mai multa rabdare nu ti-ar strica. Rasfoieste o revista, bea un ceai, sau pune-ti in casti melodia preferata si iti vei reveni.