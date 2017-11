Life & Style

HOROSCOP 28 noiembrie 2017

de Ziua de Cluj, 27 noiembrie 2017, 16:06

HOROSCOP 28 noiembrie 2017. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marti, 28 noiembrie 2017.

HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Berbec

Iti doresti foarte mult ceva si vrei sa poti obtine imediat. Pentru asta trebuie sa faci niste sacrificii. Pune in balanta ceea ce ai de castigat, cu ceea ce ai putea avea de pierdut, prntru ca s-ar putea ivi unele discutii in familie.

HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Taur

Simti ca lucrurile incep sa se aseze din punct de vedere profesional. Ti se ofera multe proiecte si le accepti, atras fiind de partea financiara. Ai grija sa nu neglijezi celelalte aspecte ale vietii.

HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Gemeni

Atmosfera de acasa nu-ti este, astazi, tocmai pe plac. Mai stai cateva ore la munca sau iesi cu prietenii in oras. S-ar putea sa reusesti sa eviti o discutie neplacuta care are loc in familie.

HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Rac

Vrei sa faci un bine si te straduiesti sa-i explici cuiva ca drumul pe care a luat-o este unul gresit. Dupa o vreme realizezi ca nici macar nu te-a ascultat. Mai bine iti vedeai de problemele tale.

HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Leu

Un prieten iti cere o favoare, insa nu prea ai timp sa te ocupi astazi si, poate, nici maine... Incearca, totusi, sa faci cumva. Intinde-i o mana de ajutor. Gandeste-te, si tu ai putea ajunge candva in situatia asta.

HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Fecioara

Astepti cu nerabdare un eveniment ce se apropie, dar in acelasi timp esti emotionat pentru ca vrei ca totul sa iasa impecabil. Stii ca mai ai foarte mult de munca, asa ca va trebui sa anulezi o intalnire programata pentru seara.

HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Balanta

De obicei esti o persoana echilibrata, dar astazi te agiti si nu ai rabdare sa duci pana la capat ceea ce faci. Daca e posibil, amana totul pe maine. Daca nu, cere un ajutor, dar nu lasa lucrurile neterminate.

HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Scorpion

Te-ai plictisit, vrei altceva. De ceva vreme cauti ceva nou, mai multa actiune, mai multa aventura. Nu-ti va fi deloc usor daca vrei sa o iei de la zero. Tu esti singura persoana care poate decide. De fapt, ce doresti?

HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Sagetator

Esti solicitat de o persoana sa o ajuti intr-un proiect. Nu te grabi sa dai un raspuns pana nu ai toate datele. Stai si analizeaza cu atentie tot ceea ce ai de facut si abia apoi ia o decizie finala.

HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Capricorn

Iti revi mai greu dupa weekend. Ai avut un program încărcat şi nu ai reuşit să te odihneşti destul. Dacă nu ai nimic important de facut la munca, poţi încerca să pleci mai repede. Recuperezi altadata.

HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Varsator

Inca de dimineata esti foarte ocupat, dar ai noroc cu cineva din familie care te va ajuta sa-ti rezolvi rapid toate problemele. Doar asa te vei putea implica pe de-antregul in proiectul la care lucrezi.

HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Pesti

In sfarsit, in aceasta dupa-amiaza iei o decizie legat de o problema mai veche. Nu are rost sa mai ai indoieli. In curand se va dovedi că ai avut dreptate. Hotarasti sa continui pe acest drum!