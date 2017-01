Life & Style

HOROSCOP 29 ianuarie 2017

de Ziua de Cluj, 28 ianuarie 2017, 15:45

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de duminică, 29 ianuarie 2017.

Berbec

Dimineata te intalnesti cu cineva care iti da o veste nu tocmai buna si asta te indispune. O sa iti treaca mai spre dupa-amiaza cand te intalnesti cu niste prieteni si uiti de problema.

Taur

Se anunta un inceput de saptamana bun. Ai reusit sa termini tot ce ti-ai planificat. Spre seara s-ar putea sa primesti o vizita sau poate doar un telefon, care iti va face placere.

Gemeni

Te solicita cineva din familie sa il ajuti intr-o problema. Nu trebuie sa te deplasezi niciunde, doar sa dai niste telefoane, asa ca rezolvi repede si ruda ta iti va fi recunoscatoare.

Rac

Ai in lucru mai multe proiecte in acelasi timp si nu reusesti sa te concentrezi deloc. Luni roaga-ti colegii sa te ajute. Daca mai imparti din sarcini o sa vezi ca lucrurile se simplifica.

Leu

Nimic deosebit astazi, ai timp sa te odihnesti , sa iesi la o plimbare, sa vezi un film bun. Spre seara, totusi, iti aduci aminte ca ai uitat ca aveai ceva de facut si te pui pe treaba.

Fecioara

Nu ai planificat nimic pentru toata ziua, vrei sa lasi lucrurile sa se intample pur-si-simplu. Te-ai saturat de atatea planificari si termene de care ai parte la locul de munca.

Balanta

Partenerul iti cere o foavoare. Accepti fara sa te gandesti prea mult, insa ar fi bine sa te interesezi mai in detaliu despre ce este vorba, s-ar putea ca lucrurile sa fie mai complicate decat par.

Scorpion

Ti se pare ca revine o problema de sanatate mai veche. Nu este ceva grav, doar ca vei avea de facut, din nou, un tratament si asta te deranjeaza pentru ca nu prea ai timp. Poate e o alarma falsa.

Sagetator

Nu te implica in micile certuri din familie. Astazi toata lumea pare pusa pe harta. Ia-ti o carte buna si stai in camera ta pana se linistesc sau iesi in oras sa te relaxezi.

Capricorn

Esti bine dispus azi. De dimineata te trezesti cu gandul sa faci ceva deosebit si pregatesti micul dejun pentru toata lumea. Asta da surpriza, foarte rar se intampla asa ceva.

Varsator

Ai de facut niste drumuri, de rezolvat ceva ce tine de casa. Seara, pe cand partenerul vrea sa iesiti in oras, vei fi epuizat. Incearca, totusi, sa nu-l dezamagesti.

Pesti

Ai o zi minunata, totul decurge asa cum ai planuit intreaga saptamana si toti cei din jurul tau sunt incantati. Incearca sa te si odihnesti putin, ai si tu nevoie de cateva ore linistite.