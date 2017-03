Life & Style

HOROSCOP 29 martie 2017

de Ziua de Cluj, 28 martie 2017, 17:25

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de miercuri, 29 martie 2017.

Publicitate

Berbec

Te apuci de prea multe lucruri odata, dimineata, si risti sa intarzii la locul de munca. Nu pierde vremea cu nimicuri, pentru ca, la job, vei constata ca nu ai timp de pierdut! Au aparut niste schimbari si va trebui sa tii pasul.

Taur

Primavara iti prieste! Ai parte de succes in orice intreprinzi. Profita de aceste momente si apuca-te de ce iti planuiesti de ceva timp, dar tot amani.

Gemeni

O sa ai de umblat mai mult zilele astea, dar vei avea ocazia sa cunosti persoane interesante. S-ar putea chiar sa legi o relatie de prietenie cu cineva care-ti va deveni foarte apropiat.

Rac

Cineva incearca sa te convinga sa faci ceva sustinând ca ar fi in favoarea ta. Ai grija si analizeaza atent fiecare aspect. Poate are dreptate, poate nu. Nu ar strica sa te consulti cu cineva in care ai deplina incredere.

Leu

Esti dezamagit! Ai fost lasat singur pe ultima suta de metri si va trebui sa termini singur ceea ce ati inceput mai multi. Chiar daca pare imposibil, te vei descurca, dar nu-ti va fi deloc usor!

Fecioara

Afacerea in care ai investit acum cateva luni incepe sa dea roade. Cel mai mult se bucura partenerul de viata. Doar el stie cate week-end -uri si-a petrecut fara tine. Poti incepe sa sarbatoresti!

Balanta

Ai o zi minunata in fata. Desi e doar mijlocul saptamanii, nimic nu te retine sa-ti faci program pana tarziu cu prietenii. Sa nu te miri joi cand te vei trezi buimac.

Scorpion

Afaceri, afaceri si, iar afaceri. Sunt punctul tau forte in aceasta perioada si esti gata sa pui in practica tot ceea ce ai in minte. Dar, macar din cand în cand, raspunde si la telefoanele insistente ale persoanei iubite. Nu-ti neglija viata personala!

Sagetator

O zi buna pentru lucrul in echipa, dar nu foarte usoara. Chiar daca sunteti multi si fiecare are parerea sa, dupa cateva ore de discutii in contradictoriu, o sa gasiti o varianta pe care sa o acceptati cu totii.

Capricorn

Incearca sa fii putin mai rezervat in declaratii pentru ca din cauza sinceritatii de care dai dovada risti uneori sa-i superi chiar pe cei la care tii cel maimult. Putina diplomatie nu strica niciodata.

Varsator

Partenerul de viata iti da o veste pe care o asteptai de multa vreme. O sa-ti petreci prima jumatate de zi vorbind la telefon. Seara nu vei mai fi in stare de nimic si te vei culca devreme.

Pesti

Trebuie sa renunti la un lucru pentru ca o persoana din anturajul tau sa poata sa faca ceva ce isi doreste de mult timp, dar nu vei simti asta ca pe un sacrificiu, dimpotriva.