Life & Style

HOROSCOP 3 august 2017

de Ziua de Cluj, 02 august 2017, 16:06

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de joi, 3 august 2017.

Publicitate

Berbec

Nu esti de acord sa iti schimbi planurile pentru seara asta. Nici chiar daca insista partenerul de viata. Incerci sa gasesti o varianta de mijloc, insa daca nu reusesti, vei fi nevoit sa faci o alegere.

Taur

Esti entuziasmat. Ai intalnit cateva persoane care ar putea juca un rol important in ceea ce priveste cariera ta profesionala. Fii precaut, chiar daca par inofensive la prima vedere, nu poti sa fii sigur de intentile lor.

Gemeni

Nu mai ai rabdare. Desi mai ai doua zile de munca, visezi la weekend. Ai deja un plan exact pentru fiecare dintre cele doua zile libere. Totusi, gandeste-te si la o alternativa, in caz ca intervine ceva neprevazut.

Rac

Esti intr-o forma maxima. Te simti bine, ai incredere deplina in fortele proprii si nu eziti sa iti faci planuri dintre cele mai marete. Profita de surplusul acesta de energie. Treci dincolo de intentii, la concret.

Leu

Esti genul care reactioneaza destul de puternic atunci cand lucrurile nu merg asa cum ar trebui. Incearca sa te temperezi pentru ca din cauza unor vorbe aruncate la nervi risti sa iti strici relatiile cu cei din jur.

Fecioara

Ai multa treaba la locul de munca. Daca constati ca intri in criza de timp, da un telefon si anunta ca s-ar putea sa intarzii. Mai ales in situatia in care esti asteptat de mai multe persoane, nu doar de partenerul de viata.

Balanta

Incepi ziua ca de obicei. Pe cand credeai ca nimic nu te poate scoate din rutina zilnica, la amiaza se va intampla ceva ce te va surprinde si te va face sa iti pui anumite intrebari. Spre seara totul revine la normal.

Scorpion

Ai emotii pentru partenerul de viata. Trece printr-un moment important si tu il traiesti la aceeasi intensitate. In scurt timp vei putea rasufla usurat pentru ca vestile primite vor fi cele mai bune.

Sagetator

Tocmai te-a anuntat o ruda ca vine in vizita. Nu singura, ci cu intreaga familie. Nu este chiar cea mai buna veste pe care o asteptai, dar stii ca va fi bine. Ultima oara cand v-ati intalnit v-ati distrat de pomina...

Capricorn

Incepi munca inca de dimineata devreme. Iti suna telefonul incontinuu. Ai de rezolvat o situatie urgenta la job si trebuie sa fugi. Totusi, inainte sa pleci, ocupa-te si de cei din casa. In ultima vreme iti reproseaza ca nu prea mai dai atentie.

Varsator

Esti atat de preocupat de ce faci astazi, incat nu-i vezi si nu-i auzi pe cei din jur. Ai de terminat ceva si nu iti permiti sa pierzi timpul cu nimic. Daca vrei sa ai randament maxim, inchide si telefonul.

Pesti

Ai muncit cam mult in ultima vreme si lipsa somnului se face simtita. Nu te mai poti concentra ca inainte si risti sa gresesti tocmai acum. Cel mai bine ar fi sa ceri ajutorul cuiva. Chiar daca nu iti convine, e mai bine asa.