HOROSCOP 30 august 2017

de Ziua de Cluj, 29 august 2017, 17:03

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de miercuri, 30 august 2017.

Berbec

Urmeaza o zi destul de grea. Ai prea multe de facut intr-un timp prea scurt si asta te va tine sub presiune toata ziua. Ajungi epuizat acasa, dar, din pacate, nu ai timp sa te relaxezi. Partenerul te astepta sa il ajuti cu ceva important.

Taur

Esti gata sa te implici in ceva cu totul nou. Indiferent cat de limpede pare totul, daca este vorba despre afaceri, cantareste cu atentie fiecare miscare, iar daca presupune si semnarea unor acte, citeste bine inainte de a-ti asuma raspunderea.

Gemeni

In anumite situatii ai tendinta sa te comporti ca un copil. Ai vazut ceva si vrei neaparat sa fie al tau, chiar daca stii foarte bine ca nu iti permiti financiar. Daca continui sa insisti o sa ajungi la discutii neplacute cu cineva din familie.

Rac

O veste buna primita inca de la primele ore ale diminetii te binedispune mai ales ca datorita a ceea ce afli vei reusi sa rezolvi cu succes ceea ce ai de facut la locul de munca. Asteapta-te sa fi laudat de superiori.

Leu

Te deranjeaza cineva care insista sa iti aduca aminte de o greseala din trecut. Ti-ai recunoscut vina si ai reparat ce mai putea fi reparat asa ca, din punctul tau de vedere, reprosurile de acum nu mai au rost. Nu te enerva, incearca sa-i explici cum stau lucrurile.

Fecioara

Esti putin cam agitat astazi. Ai primit o sarcina mai grea. Trebuie sa te ocupi de ceva ce este foarte important pentru seful tau. Nu va fi deloc usor, dar se va dovedi extrem de profitabil pentru cariera ta in viitor.

Balanta

Ai o revelatie. Descoperi ca ceea ce cautai de atata vreme era chiar in fata ta, dar pana astazi nu ti-ai dat seama de asta. Acum intelegi cat de important este sa fii mereu cu ochii larg deschisi la tot ceea ce se afla si se intampla in jurul tau.

Scorpion

Ai planuri mari pentru ziua de astazi. Speri sa rezolvi macar jumatate din lista enorma pe care ti-ai intocmit-o. Daca stii sa te organizezi o sa te descurci chiar mai bine. Seara trebuie sa ramai in forma. Te asteapta prietenii sa iesiti in oras.

Sagetator

Reusesti sa obtii o victorie importanta, exact asa cum ti-ai propus si asta te face sa radiezi de fericire si incredere in fortele proprii. Nimeni nu-ti poate strica buna dispozitie, nici macar seful care te anunta ca de maine primesti sarcini in plus.

Capricorn

A venit vremea sa te apuci de ceva ce ai tot amanat de ceva timp. Chiar daca te mobilizezi mai greu la inceput, stii bine ca cu cat incepi mai repede, cu atat ai sanse sa termini la timp. Nu ignora sfaturile primite de la o persoana din familie.

Varsator

Ai emotii inca de dimineata pentru sedinta ce urmeaza sa aiba loc. Nu te-ai pregatit deloc si te astepti la reprosuri din partea sefilor. Noroc cu coleg care te salveaza. Ramai dator. La urmatoarea sedinta tu raspunzi la intrebari.

Pesti

Astazi nu poate oricine sa se inteleaga cu tine. Esti incapatanat si din cauza aceasta ajungi sa te certi cu mai multe persoane. Esti constient ca nu ai dreptate, insa nu vrei sa recunosti. Ai grija ca risti sa-i indepartezi de tine si pe cei care-ti sunt prieteni.