Life & Style

HOROSCOP 31 ianuarie 2017

de Ziua de Cluj, 30 ianuarie 2017, 16:02

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marţi, 31 ianuarie 2017.

Publicitate

Berbec

Ai inceput saptamana in forta si ai o gramada de planuri pe care vrei sa le pui in aplicare. Totusi, ia-ti niste precautii in caz ca apare ceva neprevazut. Poate te ajuta si un coleg.

Taur

Trebuie sa rezolvi ceva pentru o ruda careia ii esti dator, dar nu prea ai timp azi. Fa un efort şi organizeaza-te in asa fel incat sa duci la bun sfarsit ce ai fost rugat, altfel vei avea discutii in familie.

Gemeni

Ti-ai propus ca anul acesta sa nu mai repeti greselile de anul trecut si sa intri in cheltuieli fara rost, insa deja te gandesti sa faci un imprumut pentru ceva la care iti sta gandul de ceva vreme. Poate ar trebui sa mai amani anumite cumparaturi.

Rac

Te simti bine, esti sanatos, dar cand te privesti in oglinda simti nevoia sa schimbi ceva la tine. Fa o evaluare mai atenta, e vorba de niste kilograme in plus sau ajunge doar sa-ti schimbi frizura?

Leu

Toata lumea vrea ceva de la tine si nu vrei sa dezamagesti pe nimeni, asa ca alergi toata ziua pentru altii. Te gandesti putin si la tine?

Fecioara

Iti petreci cea mai mare parte din zi la locul de munca, unde terebuie neaparat sa termini ceva important. Partenerul nu te mai asteapta cu cina, asa ca petreci seara singur.

Balanta

Te contacteaza un client mai vechi care vrea sa lucrati impreuna la un nou proiect. Ciudat, pentru ca ultima data nu parea ca-i sunt pe plac ideile tale...

Scorpion

Astazi te simti inspirat si unde sa-ti manifesti talentul mai bine decat in bucatarie. La final, familia sau prietenii iti vor lauda reusitele.

Sagetator

In ultima vreme preferi sa comunici mai mult pe retelele de socializare cu persoane aflate la sute si mii de kilometrii distanta. Nu le neglija insa nici pe cele din imediata ta vecinatate, risti sa te trezesti singur.

Capricorn

Daca in prima parte a zilei ai fost cam adormit, in cea de-a doua iti mai revii si se schimba lucrurile. Ai chef sa iesi in natura, la un jogging sau poate la un patinoar.

Varsator

In prima parte a zilei nu se intampla nimic neobisnuit, insa spre seara, fie cu ocazia unui eveniment, fie prin intermediul altor persoane, s-ar putea sa cunosti pe cineva care ar putea sa-ti schimbe viata.

Pesti

Esti prost dispus si nu ai chef de discutii cu nimeni. Pe sefi si pe colegi ii ocolesti subtil, dar nu poti scapa de partener care va vrea sa stie ce e cu tine de esti asa tacut.