Life & Style

HOROSCOP 31 martie

de Ziua de Cluj, 30 martie 2017, 16:03

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 31 martie 2017.

Publicitate

Berbec

Ai parte de multa actiune la job, desi week-end -ul bate la usa. Nu-i nicio problema, ce nu faci azi, lasi pe luni. Important e ca, in sfarsit, ai fost implicat intr-un proiect mai mare. Ajunsesei sa crezi ca ti se pregateste ceva neplacut.

Taur

Esti pe fuga. Te grabesti sa termini ce ai de facut ca sa poti pleca linistit in week-end. Totusi, deschide bine ochii la ce se intampla in jurul tau si nu te increde in cei pe care abia ii cunosti, altfel risti sa intri in niste incurcaturi.

Gemeni

Incerci sa convingi pe cineva ca ai dreptate, legat de o problema ivita la job. Probabil ca nu e persoana potrivita, pentru ca, oricat te agiti, constati ca nu intelege nimic. Opreste-te, respira linistit cateva minute si, dupa ce te-ai linistit, scrie tot pe o foaie, eventual, deseneaza si o schema, ca sa fie clar.

Rac

Iti dai seama ca modul in care vezi tu o problema poate fi total diferit de cum o vad ceilalti. Asta nu e neaparat ceva rau, poti specula avantajele. Trebuie doar sa vrei, de tine depinde.

Leu

Tocmai cand credeai ca nu vei mai avea parte de nimic suparator, se intampla ceva ce iti va da ziua cu totul peste cap. Vorba aia, la vremuri noi, planuri noi. Va trebui sa-ti schimbi programul.

Fecioara

Dedica mai mult timp relatiei personale. In ultima vreme te-ai concentrat pe altceva si persoana iubita iti trimite semnale de atentionare. Arata-i ca iti pasa.

Balanta

Ai nevoie de mai multa odihna. Macar seara incearca sa faci ceva relaxat, daca in timpul zilei esti prins la job. Ultimele zile ai cam exagerat si risti sa cedezi inainte sa apuci sa iti dai seama.

Scorpion

Ai parte de o zi plina. Prietenii te cauta sa iesi in oras, familia vrea sa stea mai mult cu tine, iar partenerul de viata ar vrea sa petreceti mai mult timp impreuna. Te descurci tu cumva....

Sagetator

Ti-ai facut o lista cu ce ai de facut astazi, dar ai pierdut-o pe undeva. De cateva zile esti cu capul in nori. Toti si-au dat seama ca te-ai indragostit din nou, doar tu refuzi sa recunosti asta. De ce ti-e teama?

Capricorn

Ar fi bine sa nu te implici azi in niciun fel de discutii in contradictoriu, mai ales daca nu te privesc direct. Daca simti nevoia sa ripostezi si crezi ca nu poti sa te abtii, fa-ti de lucru si paraseste incaperea. E mai bine pentru toata lumea.

Varsator

O ruda aflata la mare departare iti face o surpriza si te anunta ca a sosit in oras. Macar te opresti si tu din lucru si te relaxezi putin. Seara poate iesiti undeva, veti avea multe de povestit.

Pesti

Incearca sa te concentrezi pe lucruri cu adevarat importante, nu mai pierde timpul cu nimicuri. E cazul sa te apuci serios de treaba, proiectele pe care le-ai primit in urma cu putin timp, au un termen destul de scurt.