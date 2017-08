Life & Style

HOROSCOP 4 august 2017

de Ziua de Cluj, 03 august 2017, 16:00

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 4 august 2017.

Berbec:

Colegul in care aveai cea mai mare incredere te dezamageste. Ceea ce a facut te poate afecta direct. Cel putin ai invatat o lectie: adevaratele prietenii nu le gasesti la tot pasul.

Taur:

De dimineata ai mult de alergat. Esti nevoit sa rezolvi o problema legata de o mostenire. Dupa-amiaza iti faci bagajele. Seara pornesti intr-o calatorie impreuna cu partenerul de viata.

Gemeni:

Te uimeste atitudinea unui partener de afaceri. Nu te-ai fi asteptat la asa ceva tocmai azi. E clar ca vei face niste ore suplimentare. Acum trebuie sa-i explici si persoanei iubite de ce intarzii.

Rac:

Constati ca ai cheltuit cam mult zilele astea si s-ar putea sa ai probleme serioase cu banii pana la salar. Noroc cu un fost coleg iti propune o colaborare pe termen lung. Deja negociezi partea financiara.

Leu:

O persoana mai in varsta te ajuta cu sfaturi si, astfel, reusesti sa impiedici un conflict gata sa izbucneasca in familie. Abia astepti seara, sa te relaxezi in oras cu prietenii.

Fecioară:

Schimbari la job. S-ar putea sa ti se ofere un nou loc de munca sau sa fi promovat. Esti interesat doar daca si castigurile sunt mai mari. Dar de responsabilitati, ce spui? Consulta-te si cu partenerul de viata.

Balanță:

Dimineata esti cam agitat ca urmare a unor discutii in familie. Poate ar trebui sa acorzi mai mult timp activitatilor casnice. Ia initiativa si propune niste schimbari, imparte sarcinile, fa un program, implica-te....

Scorpion:

Primesti o veste neplacuta in legatura cu o persoana apropiata. Nu vrei sa stai deoparte si te decizi sa actionezi, indiferent ce inseamna asta. Prietenii vor aprecia ajutorul tau.

Săgetător:

Dimineata nu ai chef de nimic, nici sa vorbesti. Iti bei cafeaua si pleci. Partenerul e nelinistit, crede ca s-a intamplat ceva. Macar raspunde-i la mesaje. Spre seara iti revine buna dispozitie.

Capricorn:

Este posibil sa ai o dezamagire in dragoste, dar nu te lasa daramat. Urmeaza un alt inceput. Trebuie, doar, sa ai rabdare, sa astepti. Nu refuza comunicarea cu cei din jur.

Vărsător:

Cand nu stai prea bine cu banii ai tendinta sa neglijezi relatiile sentimentale. Persoana iubita o sa iti reproseze ca esti indiferent. Si pe buna dreptate: ce legatura are una cu alta...?

Pești:

Esti incapatanat, prin urmare, nu lasi nimic de la tine! Din cauza asta colaborezi greu cu colegii. Incearca sa fii mai flexibil. Seara primesti o veste extraordinara din partea unui prieten bun.