HOROSCOP 4 decembrie 2017

de Ziua de Cluj, 03 decembrie 2017, 16:49

HOROSCOP 4 decembrie 2017. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 4 decembrie 2017.

HOROSCOP 4 decembrie 2017 - Berbec

Esti foarte afectat. Cineva in care ai avut prea multa incredere in te-a dezamagit, iar acum nu mai vrei sa vorbesti cu nimeni. Nici chiar asa, pentru ca in felul asta risti sa te indepartezi de toata lumea.

HOROSCOP 4 decembrie 2017 - Taur

De dimineata vei avea foarte multa treaba, asa ca astazi nu vei avea deloc timp de viata personala. Cu sigutranta, cineva iti va reprosa asta. Va trebui sa faci niste schimbari in urmatoarea perioada.

HOROSCOP 4 decembrie 2017 - Gemeni

Chiar daca nu ai niciun chef de munca, asigura-te ca termini tot ce ai de facut pe astazi. Nu lasa nimic pe maine pentru ca e posibil sa apara ceva neprevazut care iti va consuma tot timpul.

HOROSCOP 4 decembrie 2017 - Rac

Tii foarte mult sa faci totul de unul singur. Esti gata sa-ti sacrifici tot programul doar pentru a demonstra ca nu ai nevoie de ajutorul nimanui pentru a duce la bun sfarsit ceea ce ti-ai propus. De cand ai devenit atat de orgolios?

HOROSCOP 4 decembrie 2017 - Leu

In general nu te dai in laturi cand e vorba de munca, insa astazi nu ai chef deloc de treaba. E de inteles starea ta pentru o zi de luni, dar ai grija sa nu-ti superi sefii, nu poti stii in ce toane ii prinzi. Si pentru ei e tot prima zi a saptamanii...

HOROSCOP 4 decembrie 2017 - Fecioara

Esti foarte ambitios de o vreme si te-ai angajat sa faci mai mult decat poti duce. Daca nu iti iei un ajutor, vei ajunge sa te epuizezi mai repede dacat crezi. Gandeste-te si la sanatatea ta!

HOROSCOP 4 decembrie 2017 - Balanta



O problema urgenta te va face sa stai mai mult la birou, astazi. Nu iti convine pentru ca ai foarte multa treaba acasa si nu poti lasa totul in seama partenerului. Va trebui sa gasesti o solutie.



HOROSCOP 4 decembrie 2017 - Scorpion



Constati ca esti in intarziere si faci totul pe fuga. Decat sa faci mai multe, dar gresit, mai bine mai putin, dar bine facut. Nu te grabi. Nimeni nu- ti va reprosa daca vei intarzia, insa peste greseli nu se va trece chiar atat de usor.

HOROSCOP 4 decembrie 2017 - Sagetator



Ti-ai facut niste planuri si nu mai ai stare pana nu le vezi implinite. Ai putina rabdare, stii bine ca mai ai ceva treaba pana atunci. Nu uita de o promisiune facuta cuiva apropiat. Asigura-te ca poti sa te tii de cuvant.

HOROSCOP 4 decembrie 2017 - Capricorn



Ai facut o investitie si, in sfarsit, a venit momentul sa culegi roadele. Te bucura faptul si esti tentat sa te lauzi. Ai grija cu cine discuti despre asta. Te poti trezi ca unii vor incepe sa iti ceara favoruri.

HOROSCOP 4 decembrie 2017 - Varsator



Nu ai fost atent la ceea ce te-a rugat partenerul de viata si acum esti nevoit sa dai explicatii. Avea nevoie de prezenta ta si tu nu ai fost acolo. Vei avea ceva de patimit pentru greseala ta. Vezi cum poti repara situatia...

HOROSCOP 4 decembrie 2017 - Pesti



Esti tot mai agitat pe zi ce trece pentru ca anul e pe sfarsite si tu nu mai ai timp sa faci tot ce intentionai. Aduna-te, vezi care sunt prioritatile si cere ajutorul cuiva. Nu-i asa ca acum te-ai mai linistit?