Life & Style

HOROSCOP 4 februarie 2017

de Ziua de Cluj, 03 februarie 2017, 13:20

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de sâmbătă, 4 februarie 2017.

Publicitate

Berbec

Vei petrece mai mult timp in prezenta prietenilor sau alaturi de familie. Chiar daca nu ai inca un program clar pentru week-end, nu inseamna ca nu va fi unul plin. S-ar putea sa fie chiar obositor.

Taur

Vestile pe care le astepti si intarzie sa vina, iti vor afecta buna-dispozitie cu care ti-ai obisnuit prietenii si s-ar putea sa ramai un pic cam singur zilele astea. De tine depinde.

Gemeni

Tocmai ai trecut de o saptamana plina si, cu toate astea, nu te simti deloc obosit. Poate fi si influenta celor din jur care nu te lasa o clipa sa stai si, astfel, esti mereu "in priza".

Rac

De dimineata te simti cam ciudat, ca atunci cand ai uitat ceva...O sa iti treaca brusc dupa-amiaza cand o sa-ti amintesti despre ce era vorba. Ceva haios, in orice caz...

Leu

Faptul ca ai auzit despre cineva cunoscut ca are probleme de sanatate, te pune pe ganduri. Trebuie sa fii si tu mai atent la stilul de viata, sa te bucuri de sanatate, dar sa ai grija si sa o pastrezi.

Fecioara

In ultimul timp ti-ai cam neglijat partenerul din cauza slujbei. Pana si cand stati de vorba, tot despre asta ajungi sa discuti. Daca pana acum nu a reactionat nicicum, inseamna ca te intelege, dar cat mai rezista?

Balanta

Ai renuntat sa mai intri zilnic pe site-urile de socializare si sa iti petreci ore in sir asa. Vrei sa te bucuri de prezenta reala a prietenilor, sa stati de vorba ca pe vremuri. Ce mai astepti? Adunati-va!

Scorpion

Nu esti tocmai in apele tale si asta pentru ca o persoana in care aveai incredere te-a dezamagit. Nu-ti strica week-end - ul din cauza asta, mergi mai departe si fii mai atent la cei pe care-i consideri prieteni, poti avea surprize.

Sagetator

Ai mari asteptari de la viata, esti genul care nu se multumeste cu putin. Asa faci si in privinta oamenilor pe care-i accepti in viata ta. Gandeste-te, insa, daca si tu le oferi la fel de mult in schimb. Ori, mai coboara putin stacheta...

Capricorn

O sa ai parte de un sfarsit de saptamana asa cum ti-l doresti. Nimic nu te retine sa faci ce-ti place tie cel mai mult, dar nu exagera. Stii bine ca ce e prea mult nu-i sanatos!

Varsator

Chiar daca initial nu parea, o sa ai parte de distractie in acest week-end. Nu neglija treburile casnice care s-au cam adunat toata saptamana. In cateva ore poti sa rezolvi tot.

Pesti

Din cand in cand simti nevoia sa schimbi ceva in viata ta. Acum a venit randul mobilei din casa. Planuiesti sa cumperi alta, insa, pana atunci, te multumesti cu niste mici reamenajari. Spre seara vei savura munca de peste zi alaturi de partener.