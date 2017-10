Life & Style

HOROSCOP 4 octombrie 2017

de Ziua de Cluj, 03 octombrie 2017, 16:11

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de miercuri, 4 octombrie 2017.

Berbec

Se apropie termenul scadent pentru o decizie de care va depinde ce vei face pana la sfarsitul anului. Ai vrea sa iei hotararea cea mai buna, mai ales ca nu te afecteaza doar pe tine. Ar fi bine sa ceri si parerea cuiva din familie.

Taur

Ai facut ceva cu o seara inainte si acum esti obligat sa dai niste explicatii. Nu intra in amanunte, importanta e concluzia. Surpriza vine in scurt timp cand vei afla ca cineva important a fost incantat de modul in care ai actionat.

Gemeni

Nu esti in apele tale astazi. Rastalmacesti orice ti se spune si arunci reprosuri nemeritate celor din jur. Revino-ti! Comportamentul asta nu te ajuta cu nimic. Cel mai bine ar fi sa-ti iei o pauza si sa incerci sa te relaxezi.

Rac

Aveai nevoie de un impuls ca sa mergi mai departe in demersul pe care l-ai inceput de ceva timp si astazi l-ai primit. A venit in ultimul moment, cand deja erai gata sa renunti la tot. Acum stii ce trebuie sa faci.

Leu

Sunt sanse astazi sa semnezi un contract important sau sa faci o achizitie pe care o aveai in plan de cateva luni. Inainte, insa, sa faci pasul, mai analizeaza o data situatia, dar, de data asta, si cu sufletul.

Fecioara

Nu-ti vine sa crezi! De cum te-ai trezit, ai si inteles... Ai gasit solutia pentru o problema care te macina de cateva saptamani. Dupa atatea framantari si nopti nedormite, acum poti sa te linistesti.

Balanta

Te ocupi cu entuziasm de o noua sarcina primita la job, insa nu stii cand sa te opresti si ajungi sa te epuizezi. Seara nu mai vrei sa faci nimic altceva decat sa te arunci in pat, sa dormi. Cineva din familie nu intelege ce se intampla cu tine.

Scorpion

Ultimele discutii cu partenerul te-au cam dat peste cap. Ti se reproseaza ca ceri prea mult dela cei din jur si realizezi acum ca ar trebui sa faci cateva schimbari. Vei incerca sa fii mai indulgent.

Sagetator

Astazi ajungi in centrul atentiei fara sa vrei si nu stii cum sa te retragi. Ai impresia ca esti pus sub lupa ca sa fi analizat in detaliu. Gasesti o solutie si scapi. Nimeni nu s-ar fi asteptat la asa ceva.

Capricorn

Esti afectat de vestile primite de la o ruda si pana aflii mai multe detalii nu te poti concentra deloc la ceea ce ai de facut la birou. Noroc cu partenerul de viata care se va implica si te va ajuta sa rezolvi totul cu bine.

Varsator

Ai cazut in capcana rutinei si cineva iti sugereaza sa faci niste schimbari. Iti dai seama ca are dreptate, dar ti-e greu sa iesi din ritmul tau. Poate ar trebui sa faci, totusi, un efort. Ar fi spre binele tau.

Pesti

Ti-ai fixat un program pentru astazi si trebuie sa te tii de el, daca vrei sa respecti cuvantul dat unui prieten. I-ai promis ca il ajuti cu ceva si nu vrei sa intarzii. Pana atunci, insa, ai mai multe de rezolvat...