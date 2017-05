Life & Style

HOROSCOP 5 mai 2017

de Ziua de Cluj, 04 mai 2017, 16:12

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 5 mai 2017.

Berbec

Astepti o veste si iti faci prea multe griji pentru ceea ce urmeaza sa afli. Incearca sa fii putin mai calm pentru ca altfel o sa te pierzi tocmai cand va trebui sa fii mai lucid. Seara vei avea parte de momente de relaxare.

Taur

Cineva drag are nevoie de ajutorul tau si esti dispus sa renunti la tot ceea ce aveai in plan ca sa i te poti dedica total. Chiar daca va trebui sa recuperezi in week-end timpul pierdut azi, nu regreti pentru ca stii ca ai fost de folos.

Gemeni

Ti se face o surpriza de proportii. Este vorba de ceva ce iti doreai de mult timp, dar la care nu mai indrazneai sa speri. Esti coplesit si, pe moment, ramai fara cuvinte, nici macar nu le vei putea multumi.

Rac

De curand a aparut o schimbare in viata ta si inca nu ai reusit sa te obisnuiesti cu asta. Desi faci eforturi sa te acomodezi, inca te simti inconfortabil in noua postura. Nu-ti fa griji ca nu e nimic de rau, doar ca este ceva nou.

Leu

In ciuda faptului ca esti epuizat dupa zilele de munca, iti faci planuri sa ajungi in mai multe locuri astazi. Ai grija si la sanatate, prea te-ai obisnuit sa ignori nevoia organismului de odihna.

Fecioara

Ai o zi mai relaxata, astazi. Cei din jur se ocupa de toate problemele tale si de tot ceea ce ai de facut. Esti incantat de modul in care decurg lucrurile, fara ca tu sa fii nevoit sa misti vreun deget... Savureaza momentul!

Balanta

La job, nu accepta nicio sarcina pe week-end, pentru ca la amiaza o sa aflii ca cei din familie au facut deja planuri pentru urmatoarele zile. Munca este importanta, insa in ultima vreme i-ai cam neglijat pe cei de acasa.

Scorpion

Esti surprins sa afli ca cineva in care aveai mare incredere te-a tradat. Chiar daca esti foarte afectat, incearca sa treci cat mai repede peste acest moment. Ai multe pe cap si nu trebuie sa te lasi doborat de acest mic incident.

Sagetator

Aflii ca cineva pe care nu il cunosti foarte bine te-ar putea ajuta mai mult decat cei din familie. Abtine-te sa actionezi pana nu aflii mai multe despre acea persoana. Nu poti stii la ce sa te astepti.

Capricorn

Vei avea parte de cateva ore agitate la munca. Ai multa treaba de facut, mai ales ca sefii iti cer ceva ce trebuia sa fie gata abia peste o saptamana. Desi tii la perfectiune, nu te mai pierde in detalii daca vrei sa termini la timp.

Varsator

Ai parte de o discutie neplacuta cu cineva. Te enervezi, dar te abtii sa o areti. Nu-i nimic, vei uita totul spre seara cand partenerul iti va face o surpriza si iti va da o veste care te va face sa sari in sus de bucurie.

Pesti

Ti-ai programat o sesiune de shopping astazi. Chiar daca, de obicei, nu te uiti la bani cand vezi ceva ce-ti place, incearca, totusi, sa fii cumpatat. Treci printr-o perioada in care te poti trezi cu cheltuieli neprogramate.