HOROSCOP 6 martie 2017

de Ziua de Cluj, 05 martie 2017, 18:34

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 6 martie 2017.

Berbec

Trebuie sa faci fata unui hop astazi. Ai nevoie de mult curaj si sprijinul celor din jur. Stai linistit pentru ca familia si prietenii iti sunt alaturi si vei trece cu bine peste tot.

Taur

Fii alaturi de partenerul de viata pentru ca are nevoie de sustinerea ta in aceasta perioada. Lasa deoparte orice altceva si acorda-i toata atentia lui.

Gemeni

Nu te apuca de ceva in cazul in care crezi ca nu esti capabil sa termini. In sens contrar o sa ii incurci si pe ceilalti si vei intampina probleme. Risti sa superi un apropiat.

Rac

Te trezesti cam greu si nu ai chef de munca. Abia te pui pe picioare. Tocmai spre sfarsitul programului iti vine cheful de munca.

Leu

Ziua incepe foarte bine la slujba. Obtii ceva ce asteptai de ceva vreme. Esti atat de emotionat, incat nu prea esti sigur pe modul in care trebuie sa reactionezi.

Fecioara

Te supara atitudinea unui coleg de birou. Se pare ca nu prea stie sa isi aleaga cuvintele si ti se pare ca ''face din tantar-armasar". Ar prinde bine o discutie serioasa cu acesta.

Balanta

Este o zi perfecta pentru tine. O atmosfera foarte buna la birou si continua si acasa, unde te asteapta cateva rude foarte dragi. Este o placere sa stai in preajma lor.

Scorpion

Ai uitat de un eveniment important pentru cel drag si incerci sa il faci sa te ierte. Asta inseamna multe cumparaturi pentru tine si multe cadouri pentru partener.

Sagetator

Ti-ai facut o lista cu lucrurile pe care trebuie sa le faci in aceasta luna. Astazi o sa rezolvi o mare parte dintre acestea. Este semn ca esti pe drumul cel bun.

Capricorn

Incepand de la prima ora afli ca programul tau pentru astazi s-a schimbat in totalitate. La pranz se modifica din nou, iar seara continua in acelasi fel.

Varsator

Simti ca iti este dor de o persoana aflata la mare departare, dar ca nu ai cum sa ajungi sa o vezi prea curand. Incearca sa iei legatura cu ea. Asa, cel putin pentru o perioada, iti vei mai domoli sentimentul de dor.

Pesti

Nimic din ce se intampla in jurul tau astazi nu iti convine si faci tot ce poti pentru a schimba asta. Inainte stai putin si gandeste-te si poate vei intelege ca nu intotdeauna trebuie sa iti fie numai tie bine, ci si celor din jur.