HOROSCOP 6 OCTOMBRIE

de Ziua de Cluj, 05 octombrie 2017, 16:12

Citim zilnic horoscopul pentru a afla ce ne-au harazit astrele pentru urmatoarele ore.

Berbec

Se pare ca sunteti hotarat sa terminati o lucrare in locuinta. Un barbat mai in varsta v-ar putea ajuta financiar, dar va incerca sa isi impuna propriile idei. Daca nu va straduiti sa evitati o cearta, riscati sa tensionati relatia pe termen lung. In a doua parte a zilei este posibil sa primiti o veste buna de la o persoana apropiata.

Taur

Puteti avea o reusita deosebita cu prilejul unei intalniri de afaceri. Sunt bine aspectate si relatiile cu familia si cu prietenii. In prima parte a zilei este posibil sa va intalniti cu o persoana cu care nu v-ati vazut de mult timp. Dupa-amiaza va puteti ocupa de probleme familiale care nu sufera amanare. Eastrolog.ro va recomanda sa tineti cont si de dorintele membrilor mai tineri ai familiei.

Gemeni

Este posibil sa aveti o mica neintelegere cu partenerul de viata. Daca reactionati cu calm si rabdare, veti evita o cearta care ar putea tensiona relatia pentru mult timp. In a doua parte a zilei, o intrunire cu persoane apropiate poate readuce buna dispozitie si armonia in cuplu. Aveti grija sa nu provocati gelozia partenerului de viata!

Rac

S-ar putea sa fiti putin confuz din cauza unor probleme sentimentale. Nu va incapatanati sa rezolvati singur toate problemele! Va sfatuim sa acceptati ajutorul celor apropiati. Sfaturile unei persoane apropiate va pot ajuta sa evitati o cearta in familie

Leu

Aveti sanse mari de succes in ceea ce priveste studiile, colaborarile si tranzactiile financiare. Toate acestea va pot aduce castiguri importante. In a doua parte a zilei s-ar putea sa fiti nevoit sa faceti o calatorie scurta in interes personal. Nu este exclus sa aveti parte de o scena de gelozie. Va sfatuim sa nu luati decizii in graba.

Fecioară

In prima parte a zilei nervozitatea v-ar putea pune intr-o situatie neplacuta. Riscati sa declansati o cearta cu partenerul de viata sau cu o persoana mai in varsta din familie. Va recomandam sa va pastrati calmul si sa va concentrati asupra problemelor urgente. Odihniti-va mai mult

Balanţă

In prima parte a zilei este posibil sa fiti indispus din cauza unei probleme sentimentale. Colegii si prietenii va pot ajuta sa depasiti mai usor dificultatile cu care va confruntati azi. Pentru a evita o cearta in familie, eastrolog.ro va recomanda sa evitati sa luati decizii importante de unul singur.

Scorpion

Incepeti ziua plin de energie si entuziasm.Aveti grija sa nu depasiti anumite limite si sa nu provocati discutii in contradictoriu cu colegii! Dupa-amiaza s-ar putea sa va confruntati cu o problema sentimentala neasteptata. Eastrolog.ro va sfatuieste sa acordati mai multa atentie persoanei iubite.

Săgetător

S-ar putea ivi posibilitatea sa obtineti cu usurinta mici castiguri, dar va sfatuim sa fiti prudent si sa evitati speculatiile. In a doua parte a zilei este posibil sa aveti o disputa cu partenerul de viata, in legatura cu o schimbare de program. Nu va neglijati prietenii si rudele apropiate!

Capricorn

Astazi va puteti ocupa de rezolvarea unor probleme financiare. Aveti sanse sa luati decizii care sa conduca la redresarea bugetului familiei. Daca vi se propune o colaborare, ar fi bine sa nu va grabiti sa refuzati. Va recomandam sa va consultati si cu partenerul de viata.

Vărsător

Se pare ca azi aveti multe de rezolvat, asa ca va sfatuim sa va stabiliti clar prioritatile. In prima parte a zilei este posibil sa fiti nevoit sa faceti cheltuieli neprevazute, care risca sa va dezechilibreze bugetul. S-ar putea sa fiti nevoit sa va ocupati de o problema urgenta a unei persoane apropiate.

Peşti

Astazi este posibil sa va concentrati mai greu, asa ca va sfatuim sa amanati deciziile importante. De asemenea, ar fi bine sa evitati activitatile care necesita efort intelectual si capacitate de analiza. Este momentul sa acordati mai mult timp odihnei si activitatilor relaxante

Horoscop oferit de eastrolog.ro.