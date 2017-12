Life & Style

HOROSCOP 7 decembrie 2017

de Ziua de Cluj, 06 decembrie 2017, 16:44

HOROSCOP 7 decembrie 2017. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de joi, 7 decembrie 2017.

Publicitate

HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Berbec

Cateva intalniri neprevazute iti dau programul peste cap si te obliga sa amani unele activitati. Noroc ca se ofera cineva sa te ajute, asa ca le rezolvi pe toate mai repede decat ai fi crezut.

HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Taur

Incerci in mod cinstit sa rezolvi o problema, dar constati ca ti se inchid toate usile in fata. Esti nevoit sa apelezi la cineva cu influenta in domeniu. Nu esti adeptul unei astfel de abordari, insa pare a fi singura solutie.

HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Gemeni

Te lovesti, astazi, de diverse neintelegeri care iti vor afecta munca. Pana se lamuresc cei in cauza, pui la punct un alt plan care se va dovedi mult mai bun. Pana la urma, tot raul spre bine...

HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Rac

Te simti obosit, asa ca fi bine sa amani activitatile mai dificile si sa te ocupi doar de cele de rutina. In a doua parte a zilei te revezi, dupa multa vreme, cu un prieten bun. Seara va prinde tot stand de povesti...

HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Leu

Esti in mare verva astazi. Ai grija sa nu depasesti anumite limite pentru ca poti ajunge la discutii in contradictoriu cu cineva. Dupa-amiaza incearca sa-i acorzi mai multa atentie persoanei iubite. Are nevoie!

HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Fecioara

Ai tot amanat rezolvarea unei probleme si situatia s-a agravat. Nu mai astepta, actioneaza! Nu uita ca nu esti singurul afectat si te poti trezi cu reprosuri din partea cui nici nu te-ai fi asteptat.

HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Balanta

Esti foarte aglomerat, dar linistit in acelasi timp. Stii ca te poţi organiza astfel incat sa-ti rezolvi problemele in timp util. Totusi, nu le lasa pe toate pe ultimul moment!

HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Scorpion

Te apuci de un proiect si cineva din anturaj incearca sa te descurajeze. nu te lasa descurajat. Incearca sa ignori micile rautati si mergi mai departe pe drumul tau.

HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Sagetator

Trebuie sa iei parte la un eveniment si te grabesti sa termini ce ai de facut. Concentreaza-te, altfel s-ar putea sa incurci unele lucruri si iti va lua mult timp pana vei reusi sa pui totul la punct.

HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Capricorn

O urgenta ivita la job te obliga sa ramai peste program si risti sa ratezi programul stabilit cu partenerul de viata. Nu uita sa-ti anunti intarzierea, in caz contrar nu vei scapa de reprosuri.

HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Varsator

Vei avea parte de o zi linistita. Seara ajungi acasa bine dispus dupa ce vei intalni pe cineva la care tii foarte mult. Atentie la eventuale probleme de sanatate.



HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Pesti

Urmeaza sa primesti o suma de bani, o prima sau un cadou. Deja iti poti face linistit planuri pentru vacanta de iarna. Vezi ce isi doreste si partenerul...