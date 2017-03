Life & Style

HOROSCOP 7 martie 2017

de Ziua de Cluj, 06 martie 2017, 20:24

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marți, 7 martie 2017.

Berbec

Esti foarte mandru de faptul ca ai reusit sa duci la bun sfarsit proiectul pe care ti l-ai asumat. Sa te asteapti, insa, la critici din partea celor invidiosi. Nu te lasa demoralizat de cei carcotasi.

Taur

Ai nevoie de o provocare, de ceva nou in viata ta. Esti genul de om care vrea sa fie mereu in actiune. Incearca sa faci mai mult sport, te-ar ajuta sa-ti consumi din energie.

Gemeni

O problema in familie mai veche va fi rezolvata in curand si asta te va linisti. In viata personala, esti prietenos si tolerant, calitati apreciate de cei apropiati, care stiu ca se pot baza pe tine.

Rac

Trebuie neaparat sa actionezi pentru a-ti atinge scopurile, dar esti constient ca asta iti poate aduce probleme si reactii negative din partea celor din jur. In dragoste, totul e roz, te intelegi perfect cu persoana iubita.

Leu

Ai avut ceva probleme in ultima vreme, dar e posibil ca acum sa le rezolvi. Sentimentele sunt foarte puternice in aceasta perioada si daca le impartasesti vei avea de castigat.

Fecioara

Ai chef sa iesi la cumparaturi si sa "strici" niste bani. Daca crezi ca asta te va face sa te simti mai bine, fa-o, dar cu masura. Sa nu te apuce regretele mai tarziu si sa vrei sa returnezi jumatate din ce ai luat.

Balanta

Ai o mina de om serios astazi. Nu pari deloc dispus sa pierzi vremea cu lucruri marunte si te concentrezi doar asupra a ceea ce este important. Nu e o zi buna sa-ti faci planuri sau sa iei decizii impreuna cu cel drag.

Scorpion

Cineva foarte apropiat intervine cu ceva care iti strica programul pentru astazi. Nu este vorba despre o rea intentie, ci despre o neintelegere. Va trebui sa inveti sa comunici mai mult cu cei din jur pentru a evita astfel de situatii.

Sagetator

Doresti sa rupi legatura de tot cu cineva, insa nici nu vrei sa ii spui in fata acest lucru, pentru ca ar putea transforma totul intr-o adevarata drama. Trebuie sa iei o decizie grea.

Capricorn

De cateva saptamani incerci sa gasesti o modalitate prin care sa economisesti niste bani pentru ceva ce tii neaparat sa cumperi. Noroc, insa, cu un prieten care afla ce vrei si se arata dispus sa-ti imprumute suma lipsa.

Varsator

Ai impresia ca cineva te vorbeste de rau superiorilor, dar nu stii cine si de ce. Incepi sa faci investigatii discrete. Esti pregatit pentru orice ai afla?

Pesti

Esti plin de harnicie astazi. Chiar daca este doar a doua zi de munca, reusesti sa termini deja jumatate din treaba pentru aceasta saptamana.