Life & Style

HOROSCOP 8 mai 2017

de Ziua de Cluj, 07 mai 2017, 13:15

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 8 mai 2017.

Publicitate

Berbec

Incepi saptamana cu multa munca. Nu-ti fa inca niciun program pentru seara, pentru ca s-ar putea sa fii nevoit sa stai mai mult la birou. Vei afla asta in jurul pranzului, cand vei primi un telefon de la un superior.

Taur

Ziua incepe calm, dar, pe parcurs, lucrurile se precipita. Esti nevoit sa stai cea mai mare parte a zilei la telefon pentru a lamuri niste aspecte legate de munca. Pastreaza-ti calmul si termina ce ai de facut, pentru ca seara ai o intalnire importanta.

Gemeni

Iti vine o idee geniala, in drum spre birou, si arzi de nerabdare sa i-o prezinti sefului. Chiar daca stii ca o sa ai mai mult de munca, esti gata sa te implici total. De astfel de satisfactii ai nevoie, la sfarsitul zilei, ca sa poti sa o iei de la inceput a doua zi!

Rac

Esti putin abatut. Ai avut o discutie mai tensionata cu partenerul de viata si acum te gandesti numai la asta. Noroc cu cativa colegi mai bine dispusi care reusesc sa te scoata din starea asta! Seara, acasa, vei constata ca ti-ai facut prea multe griji fara rost.

Leu

Esti ambitios si, atunci cand iti doresti mult sa reusesti, esti capabil sa treci peste orice fel de greutati. Gandeste-te bine daca merita sa faci acest sacrificiu! Daca e pentru tine, e in regula, dar daca doar vrei sa demonstrezi lumii ca poti, nu te baga!

Fecioara

Fii mai atent la ce-ti transmite instinctul. Ai tendinta sa-ti reprimi anumite convingeri sau sentimente si reactionezi, in anumite situatii, asa cum crezi cere "eticheta". Poate n-ar trebui sa ignori mai ales acele semnale care au rolul de a te pune in garda...

Balanta

Chiar daca ai foarte multe idei, te saboteaza timpul. Nu prea ai cand sa le pui in practica. Cineva drag o sa iti ofere o mana de ajutor. O sa fii uimit cat de repede obtii rezultate muncind in echipa.

Scorpion

Chiar daca nu-ti convine, sefu-i sef, asa ca, daca nu vrei sa ajungi la discutii neplacute, da-i dreptate din prima! Uneori in viata trebuie sa stii sa lasi de la tine. Altfel, risti sa pornesti un mic razboi si nu stii cine va iesi victorios din lupta.

Sagetator

Incepi saptamana in mare graba. Orice faci esti tot in intarziere. Incearca sa te organizezi mai bine. Daca nu faci asta vei fi mereu pe fuga si niciodata gata la timp. Ia o foaie si un pix si planifica-ti toata saptamana!

Capricorn

Rasufli linistit pentru prima data in ultimele luni: financiar esti pe plus! Deja te si gandesti la cheltuit. Ai vrea sa-ti iei ceva, sa te rasfeti! Foarte bine, insa, ai grija sa nu strici toti banii, altfel ajungi, din nou, sa oftezi dupa ei.

Varsator

Desi pari foarte calm si retinut, iti vine sa tipi de fericire. Vestea primita de dimineata este una dintre cele mai bune din ultima vreme. Stii sigur ca nu vei mai avea probleme financiare mult timp de acum incolo. Astepti seara, sa sarbatoresti.

Pestii

Iti sare tandara inca de dimineata cand esti blocat in trafic. Chiar daca simti ca-ti pierzi rabdarea si iti vine sa o iei pe contrasens, abtine-te! Nu esti singur in situatia asta, priveste in jurul tau... Maine mergi pe jos!.