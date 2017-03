Life & Style

HOROSCOP 8 martie 2017

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de miercuri, 8 martie 2017.

Berbec

Ai primit informatiile de care aveai nevoie si acum poti merge mai departe cu planurile tale. Acum nimic nu iti mai poate sta in cale. DOar de tine depinde reusita.

Taur

Poti rasufla usurat pentru ca partea dificila tocmai a trecut. Te poti indrepta catre etapa urmatoare a ceea ce ai inceput in urma cu ceva timp. Pastreaza-ti in continuare calmul pentru a putea termina totul cu bine.

Gemeni

Constati ca decizia, luata cu greu in urma cu cateva luni, nu s-a dovedit gresita. Proiectul de care te ocupi de atunci incepe sa dea semne bune. Ti-a fost teama ca nu vei reusi, insa acum observi ca toata munca nu a fost in zadar.

Rac

Mintea nu isi sta deloc la treaba, pentru ca ai aflat ca acasa te asteapta o surpiza. Toata ziua o sa stai ca pe ace si nimic nu iti poate distrage atentia.

Leu

Partea buna a acestei zile este ca reusesti sa faci ceva ce iti doreai de ceva timp. Te simti eliberat datorita acestui lucru. Este vorba despre ceva ce te apasa cu adevarat si acum iti vine sa tipi de fericire.

Fecioara

Ideea de a renunta la ceva pentru care ai muncit foarte mult timp nu te incanta, insa pentru ca situatia delicata in care te afli sa ia sfarsit exact de asta este nevoie. O sa o faci pana la urma si o sa vezi ca va merita efortul.

Balanta

Vestile bune incep sa apara si realizezi ca a iesit soarele si pe strada ta. In sfarsit o sa ai parte de cateva momente bune si exista mari sanse sa ai parte de un castig in plus.

Scorpion

Te implici, fara sa stai pe ganduri, intr-un proiect la care va trebui sa muncesti mult, insa rezultatul va fi unul care te va ajuta sa realizezi ceea ce iti doresti pe viitor. Vei depune mult efort, insa nu te sperie acest gand.

Sagetator

Incearca sa nu faci excese de niciun fel. Daca iesi in oras cu prietenii, nu exagera cu bautura sau cu mancarea pentru ca maine o sa te simti foarte rau. Impune-ti o limita.

Capricorn

Experimentezi o perioada a aventurilor, a relatiilor riscante. Iti place adrenalina, insa inainte sa faci ceva ce te-ar costa pe viitor, gandeste-te bine la ceea ce ai putea sa pierzi.

Varsator

O sa fii foarte ocupat. Se observa asta imediat, iar cei din jurul tau abia au curaj sa iti ceara cate ceva pentru ca reactionezi destul de urat cand esti deranjat. Seara o sa te relaxezi ceva mai mult.

Pesti

O zi in care ai impresia ca lumea iti apartine. Toate iti merg mai bine decat te-ai fi gandit. Proiectele sale sunt apreciate, iar cele pe care le incepi au sanse mari sa le depaseasca pe cele actuale.