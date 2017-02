Life & Style

HOROSCOP 9 februarie

de Ziua de Cluj, 08 februarie 2017, 14:16

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de joi, 9 februarie 2017.

Publicitate

Berbec

Zilele astea totul iti merge bine, parca nu iti vine sa crezi ca ti se poate intampla asa ceva tocmai tie. Sunt momente in care ti se pare ca ajunge sa iti doresti ceva si imediat se intampla. Din pacate, lucrurile vor reveni la normal curand pentru ca, stii cum se spune, orice minune dureaza trei zile.

Taur

Continua ce ai inceput si inceteaza sa te mai uiti in urma. Ai reusit de atatea ori sa treci peste greutati ale vietii de care altii nu au avut parte, incat ai devenit mai puternic decat crezi. Nu te lasa doborat tocmai acum de micile intrigi care te macina.

Gemeni

Ai avut nevoie de ajutor si nu toti cei pe care-i considerai prieteni s-au oferit neconditionat. Uneori e nevoie sa treci, in viata, si prin astfel de momente. Chiar daca ceea ce ai constatat te-a durut la inceput, mai tarziu iti vei da seama ca ti-a fost de folos.

Rac

Astazi vei surprinde pe toata lumea cand iti vei arata partea altruista a personalitatii. Cei care te cunosc nu ar fi crezut ca esti in stare sa faci un gest atat de frumos. Recunoaste ca te-ai simtit bine si tu.

Leu

Pasii pe care i-ai facut in ultima vreme in ceea ce priveste cariera te umple de satisfactie. In urma cu doar cateva luni toti te priveau cu neincredere, iar acum ai parte de respect. Nu uita ca sa-i multumesti partenerului pentru rabdarea pe care i-ai cam pus-o la incercare.

Fecioara

Ai mici probleme de sanatate si le ignori. Nu ai timp. In cel mai bun caz, te uiti dupa tratament pe internet, asa cum faci de obicei. Nu este cea mai sanatoasa abordare. Ia-ti liber si consulta un specialist.

Balanta

Chiar daca nu-ti convine, asuma-ti responsabilitatea pentru ceea ce faci. Asta ar fi o dovada de maturitate si de seriozitate, in acelasi timp. Stii ca sunt persoane care asteapta asta de la tine.

Scorpion

Ti se cere ajutorul si nu eziti sa il oferi, insa, cand observi ca altii profita de amabilitatea ta si se sustrag de la ceea ce ar trebui sa faca, intorci foaia. Unii vor fi uimiti sa vada o alta latura a ta.

Sagetator

Petreci o dimineata linistita, dar lucrurile nu vor ramane asa intreaga zi. Un telefon primit din partea unei rude te pune pe ganduri. Mesajul primit nu este de bun augur.

Capricorn

O zi mai ciudata la job. Seful se joaca cu vorbele si nimeni nu mai intelege ce se intampla. Acum spune ceva si peste cateva minute neaga totul. Poate incerci tu sa lamuresti lucrurile, cineva trebuie sa o faca.

Varsator

Esti recalcitrat si deranjezi. Risti sa deranjezi pe cine nu trebuie si nu iti permiti stocmai acum sa iti faci dusmani. Decat sa ai necazuri, mai bine ia-ti cateva ore libere.

Pesti

Daca nu te grabesti, s-ar putea sa pierzi sansa de a mai pune in practica ceea ce iti doresti de mai mult tim. O persoana apropiata a facut tot posibilul sa ai aceasta oportunitate. Incearca sa nu o dezamagesti.