Life & Style

HOROSCOP 9 ianuarie 2017

de Ziua de Cluj, 09 ianuarie 2017, 14:44

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 9 ianuarie 2017.

Publicitate

Berbec

Astrele sunt de partea ta in acest inceput de an si cam tot ceea ce incepi o sa se termine cu un mare succes. Si in privinta relatiei personale te asteapta o veste buna.

Taur

Nu ai o atitudine potrivita fata de un coleg de birou si nu vei avea nimic de castigat daca o sa continui in acelasi ritm. Nu ai nicio vina pentru ceea ce se intampla, dar simti ca nu mai suporti sa fi tratat asa cum o face acesta. Mai bine ignora-l.

Gemeni

Cineva din trecutul tau revine brusc in viata ta, insa nu e un moment tocmai bun. Nu ai timp de iesiri in oras si de amintit de anii tineretii. Vei fi nevoit sa iei rapid o decizie in privinta asta.

Rac

Un nou an, o noua saptamana, un nou plan de a face lucrurile sa mearga mai bine la locul de munca. Simti ca nu mai poti continua in acest fel si ca ai nevoie de ceva nou.

Leu

Astazi ai sansa sa reusesti ceva ce iti va aduce mai multi bani pe viitor. Daca lucrurile merg asa cum iti doresti, vei avea un an mult mai linistit.

Fecioară

Nu esti bine dispus si nu ai chef de nimic, mai ales de colegii care iti cer incontinuu cate ceva. Vrei sa te inchizi in birou si sa nu mai auzi ceea ce se intampla dincolo de usi. Nu ai sa ai sanse de reusita.

Balanţă

Este prima zi a saptamanii si este posibil sa nu fi atat de atent la ceea ce se intampla in jurul tau. Ai grija, s-ar putea sa ratezi ceva important.

Scorpion

Astazi esti plin de optimism, vezi doar partea plina a paharului si refuzi sa iti plangi de mila. Starea ta de bine e molipsitoare, vei vedea ca si cei din jurul tau sunt mai relaxati.

Săgetator

Va avea o zi plina. O sa ai mult de alergat si vei cheltui cam mult, insa merita, pentru ca reusesti sa rezolvi niste probleme care te "apasau" de mult timp.

Capricorn

Spre seara se anunta cineva in vizita. Nu prea ai dispozitia necesara, insa avand in vedere ca este vorba despre o persoana foarte draga tie, esti gata sa fi o gazda primitoare.

Vărsător

Cineva din anturaj profita de bunatatea ta si nu stie cand sa se opreasca cu cerintele. Consideri ca exagereaza si esti decis sa il pui la punct. Bine faci, pentru ca altfel o sa pierzi niste bani.

Peşti

Dispui de o suma pe care o poti cheltui dupa bunul plac. Planuiesti sa-i faci o surpriza partenerului, dar nu chiar acuma, poate cu prima ocazie cand veti avea ceva de sarbatorit.