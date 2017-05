Life & Style

HOROSCOP 9 mai 2017

de Ziua de Cluj, 08 mai 2017, 20:22

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marţi, 9 mai 2017.

Berbec

Bea o cafea tare pentru ca te asteapta o zi foarte plina la birou. Afli si ce trebuie sa faci in urmatoarea perioada. Va trebui sa-ti refaci planurile de concediu.

Taur

Esti plin de optimism si atitudinea ta e contagioasa. Reusesti sa le binedispui chiar si pe cele mai fataliste persoane! Toti au nevoie de un astfel de om in preajma, asa ca nu te mira ca vor incerca sa stea mai mult pe langa tine.

Gemeni

Nu mai stii pe ce sa pui prima data mana, atatea treburi ai astazi. Iti lipseste un ajutor, dar nimeni nu pare dispus sa se ofere. Vei fi nevoit sa ramai la birou peste program. Sunt momente in care trebuie sa te descurci singur...

Rac

Trebuie sa fii in forma buna astazi. Daca esti obosit, fa ceva si revino-ti. Nu-ti poti permite sa dai gres la sedinta. toti ochii vor fi atintiti asupra ta. Nici sa nu te gandesti sa anulezi totul, consecintele ar fi devastatoare pentru cariera ta.

Leu

Stii ca ai actionat asa cum trebuie si nu ai nimic sa-ti reprosezi. Indiferent ce ti se imputa, nu lua in seama. Mereu vor exista mici rautati ori invidii din partea celorlalti.

Fecioara

Evita oamenii despre care stii ca au o atitudine negativista. Nu te mai lasa coplesit de tristete. Cauta bucuria in viata, asa ca orienteaza-te catre lucruri care-ti fac placere.

Balanta

Se anunta o zi buna. Vei reusi sa rezolvi o problema care te streseaza de ceva timp si nu te lasa sa dormi. La sfarsitul zilei, simti ca ti s-a luat o piatra de pe inima.

Scorpion

Ai o problema medicala care te impiedica sa ajungi la un eveniment programat. Stii ca nu esti in stare sa participi, asa ca mai bine anunti din timp, altfel, risti sa fi catalogat drept o persoana neserioasa.

Sagetator

Esti foarte agitat, ai emotii, dar nu te poti controla. Iti imaginezi deja, privirile critice ale sefilor.... Calmeaza-te, nu poti intra in sedinta cu aceasta stare. Iesi putin la aer curat, respira adanc, apoi, du-te si arata-le ce stii!

Capricorn

Cineva iti propune o colaborare. Desi ai mult de lucru la job, esti tentat sa accepti. Ar urma cateva saptamani epuizante, asa ca, gandeste-te bine daca merita.

Varsator

Parca nimic nu iti sta in cale astazi. Esti plin de energie si hotarat sa rezolvi cat mai repede toate treburile pe care le-ai tot amanat in ultima vreme. Secretul sta in organizare.

Pesti

Dupa o perioada stresanta si obositoare, urmeaza cateva zile ceva mai calme. Vei sta mai mult pe langa casa, in compania celor dragi.