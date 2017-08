Life & Style

HOROSCOP de WEEK-END 12-13 august 2017

de Ziua de Cluj, 11 august 2017, 17:52

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest week-end, 12-13 august 2017.

Berbec

Te distrezi excelent, zilele astea in compania prietenilor, dar nu uita totusi si de persoana iubita. Nici tie nu ti-ar placea sa te trezesti intr-un grup de personae, iar partenerul sa te ignore complet. Incearca macar pentru o vreme sa nu mai dai atentie altora atunci cand e langa tine partenerul.

Taur

Te decizi sa pleci la drum, dar nu ai stabilit nimic concret privind traseul ori durata. Esti manat doar de dorinta de aventura, dar esti convins ca te vei descurca in orice situatie. Iti place, uneori, sa lasi lucrurile la voia intamplarii sis a vezi ce iese.

Gemeni

Pe acolo pe unde pleci zilele astea este foarte posibil sa cunosti oameni din alta tara, straini. Esti cucerit imediat de modul lor de a vedea tot ce se petrece in jur si de atitudinea lor in fata vietii. Vei vedea ca nu-ti va deloc greu sa te intelegi cu ei, dimpotriva. Poti spune ca te-ai ales cu noi prieteni.

Rac

Pui la cale ceva romantic in acest weekend.Vrei sa vezi incantare pe chipul persoanei iubite si pentru asta esti gata de orice. Chiar si sa cazi un pic in ridicol. Nu te supara cand va rade de tine. Nu o face din rautate, ci pentru ca nu te-a vazut niciodata pana acum in aceasta ipostaza.

Leu

O persoana din familie iti reproseaza ca nu ii acorzi timp deloc. Iti dai seama ca are dreptate si te hotarasti sa va petreceti tot weekend - ul impreuna. Acum nu-ti ramane decat sa-I anunti si pe ceilalti de schimbarea de program. Nu e chiar usor, pentru ca vrei ca toata lumea sa fie multumita.

Fecioara

Va fi un weekend cu... "de toate": Soare, Luna, plimbari romantice, discutii interesante, iesiri cu prietenii si poate, chiar o petrecere organizata de tine. Pare destul de aglomerat totul, dar faci tu fata cumva. Totusi, incearca sa te si odihnesti putin.

Balanta

Ai grija pana unde mergi cu disputa care incepe in weekend de la o mica neintelegere, pentru ca exista riscul sa scape de sub control si sa duca la o separare pe care ai regreta-o. Esti pe cale sa-ti pierzi un prieten din cauza unor orgolii fara sens, iar vinovat nu eşti tu, ci cel care declanşează conflictul.

Scorpion

Ai planificat o vacanta de cateva zile cu persoana iubita, dar aceasta iti spune ca nu poate pleca din cauza unei situatii ivite la job. Nu iti vine sa crezi ce auzi. In urma cu cateva zile nu avea nimic impotriva. Iti trece supararea cand iti explica in detaliu despre ce este vorba.

Sagetator

Sambata ai promis cuiva ca il vei ajuta, asa ca o asta iti va ocupa cateva ore din zi. Duminica s-ar putea sa te anunte ca mai are nevoie de tine. Deja te simti folosit. Tu hotarasti ce faci, daca accepti sau nu.

Capricorn

Nu ai programat nimic deosebit pentru acest sfarsit de saptamana pentru ca vrei sa ti-l petreci acasa, cu toata familia. Vei constata ca a trecut ceva vreme de cand nu v-ati mai vazut cu totii. Afli atatea lucruri despre care habar nu aveai...

Varsator

Incepi weekend -ul epuizat dupa o saptamana de munca, insa pana sambata la amiaza iti va trece, iar seara ti-o vei petrece cu prietenii, asa cum v-ati inteles. Duminica te odihnesti, dar asta nu inseamna ca vei sta tolanit pe canapea toata ziua.

Pesti

Zilele acestea o sa fii inconjurat de persoane dragi si o sa te simti chiar in largul tau. Vei avea ocazia sa revezi oameni pe care nu i-ai vazut de multa vreme si o sa petreceti momente placute impreuna.