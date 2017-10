Life & Style

HOROSCOP de WEEK-END 14-15 octombrie 2017

de Ziua de Cluj, 13 octombrie 2017, 18:14

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest week-end, 14-15 octombrie 2017.

Berbec

Vrei sa te distrezi si weekend-ul acesta pare a fi cea mai buna ocazie. Aduni cativa prieteni si profiti de cele doua zile sa faci tot ceea ce iti trece prin cap. Ia seama si la cei din jur care iti spun ca ai tendinta de a exagera...

Taur

Te tenteaza sa participi weekend-ul asta la niste activitati cam riscante. Analizeaza bine toate datele inainte de a te avanta. Cel mai bine ar fi sa stai de vorba cu cineva care are mai multa experienta si abia apoi sa decizi daca merita sa te bagi.

Gemeni

Ai vrea mai mult timp liber zilele astea, insa din cauza unei probleme legate de job esti nevoit sa muncesti toata sambata. Duminica recuperezi si ramai in pat pana tarziu. Nici nu te-ai ridica daca nu ar insista partenerul de viata sa il insotesti undeva dupa-amiaza.

Rac

Astepti de mult timp acest weekend pentru ca ai planificat o calatorie cu persoana iubita. O veste primita sambata de dimineata v-ar putea face pe unul din voi sa va razganditi. Indiferent despre ce este vorba, nu vrei sa intri in discutii neplacute, asa ca incearca sa depasesti momentul cu diplomatie.

Leu

Te gandesti serios ca a venit momentul pentru niste schimbari in viata ta si vrei sa incepi inca din acest weekend. Totusi, inainte de a lua o decizie radicala, intreaba-te pana unde esti dispus sa mergi. Vezi ce raspuns iti dai si abia apoi actioneaza.

Fecioara

Nu incepi weekend-ul prea vesel. Te simti stanjenit din cauza banilor. Toti prietenii tai cheltuie fara sa le pese, parca ar fi dat de o comoara, iar tu numeri fiecare leu... Imagineaza-ti ca nu mai au un ban. Tot prietenii tai raman, nu? Pana la urma, asta conteaza!

Balanta

Vei tine minte aceste zile inca multa vreme de acum incolo pentru ca weekend-ul acesta se va intampla ceva ce te va face sa sari in sus de fericire. Traieste bucuria din plin, e momentul tau si il meriti. Nu uita sa-i multumesti cui trebuie!

Scorpion

Nu ai programat nimic special pentru acest weekend si tocmai de aceea va fi un un sfarsit de saptamana special. Este vorba despre un eveniment care te ia pe nepregatite, dar care se va dovedi extrem de interesant.

Sagetator

Te astepti la doua zile putin cam tensionate din cauza unor rude a partenerului de viata care se anunta in vizita. Foloseste-te de talentul tau de a-i face pe cei din jur sa se simta bine si la sfarsit vei constata ca ai prieteni noi!

Capricorn

Desi este weekend, asteapta-te si la cateva ore de munca. Un prieten te roaga sa-l ajuti cu ceva sambata, dar nu-ti face griji, iti va ramane timp si pentru viata personala. Duminica s-ar putea sa fi nevoit sa pleci din oras.

Varsator

Sperai sa fie un weekend linistit, fara griji, dar te vei trezi in mijlocul unor situatii despre care nici macar nu banuiai ca te asteapta. Nu sta prea mult pe ganduri, fii spontan. Pana la urma vei cedea ca te vei distra de minune.

Pesti

Prietenii te inconjoara in acest weekend si nici nu simti cum trece timpul. Incearca macar duminica dupa-amiaza sa arunci o privire si la ce se intampla in jurul tau. Vei constata ca ai lasat o serie de lucruri nerezolvate. Noroc ca ai un ajutor in familie.