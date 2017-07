Life & Style

HOROSCOP de WEEK-END 15-16 iulie 2017

de Ziua de Cluj, 14 iulie 2017, 16:07

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest week-end, 15-16 iulie 2017.

Berbec

Petreci tot weekend-ul in compania persoanei iubite. Vreti sa recuperezi din timpul pierdut cu jobul si te lasi antrenat in activitatiile preferate de partenerul de viata pentru a-i face pe plac. Cel mai important este sa va simtiti bine impreuna.

Taur

Vei fi nevoit sa-ti petreci o parte din weekend cu anumite persoane, desi nu esti de acord in totalitate cu modul lor de a privi viata. Chiar daca uneori vei simti nevoia sa comentezi anumite aspecte, incearca sa te abtii. Mai bine iti calci peste orgolii, decat sa isti un scandal!

Gemeni

Un weekend caracterizat prin liniste si relaxare. Esti constient ca urmeaza o perioada agitata la munca, asa ca profiti de aceste zile sa iti incarci bateriile la maximum. Duminica dupa-amiaza ai putea avea parte de o vizita sau o intalnire surpriza la care chiar nu te-ai fi asteptat.

Rac

Debordezi de energie, asa ca weekend-ul acesta nu vei sta deloc pe acasa. Pleci in locuri in care nu ai mai fost pana acum sau vrei sa experimentezi lucruri pe care nu le-ai mai facut. Nimic rau in asta, dar ai grija sa nu te expui la riscuri prea mari.

Leu

Weekend-ul vine cu vesti bune. Erai putin nesigur in legatura cu ceva, dar lucrurile se lamuresc. Acum ai incredere in ceea ce urmeaza sa se intample si esti dispus sa pariezi totul pe o singura carte.

Fecioara

Se anunta un weekend destul de fierbinte si la propriu, si la figurat. Vei avea parte de doua zile deosebite din punct de vedere sentimental. Vei petrece minunat alaturi de partenerul de viata fie ca stati acasa sau mergeti intr-un loc special.

Balanta

Din pacate, va trebui sa dedici cateva ore din weekend muncii... Ai multa treaba si nu ai timp sa termini totul la timp daca nu iti sacrifici pentru asta o parte din weekend. Duminica, totusi, vei avea parte de cateva ore de relaxare aalturi de cei dragi.

Scorpion

Ai parte de doua zile pline, chiar daca e weekend. Sunt sanse mari sa pleci din oras, dar, bineanteles ca nu in interes de job, ci pentru relaxare si distractie. Vei fi in compania unor prieteni extrem de activi, lucru care te va obliga si pe tine sa tii pasul.

Sagetator

Vor fi doua zile exact pe placul tau. Ai ocazia sa petreci mult timp cu familia si cu prietenii, dar nu uita sa-ti rezervi putin timp si pentru niste obligatii legate de job. Seful se asteapta ca luni sa-i prezinti o situatie la care nu ai prea avut timp sa lucrezi...

Capricorn

Ai asteptat cu oarecare emotie acest weekend. Evenimentul la care vei lua parte va fi exact asa cum ti-l imaginai. Mai mult de atat, se poate dovedi momentul perfect pentru a pune bazele unei afaceri sau pentru a face planuri pe termen lung.

Varsator

Esti implicat intr-un proiect destul de solicitant si seriozitatea de care dai dovada te impiedica sa te odihnesti. Renunta, macar pentru weekend, la perfectionism si incearca sa te si relaxezi un pic, altfel risti sa te epuizezi.

Pesti

Ai parte de un weekend destul de agitat, dar, pe de alta parte, si plin de voie buna. Sambata vei avea surpriza sa revezi oameni dragi, veniti de departe, si o sa stati de vorba ore in sir, pana spre dimineata.