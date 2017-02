Life & Style

HOROSCOP de WEEK-END 18-19 februarie 2017

de Ziua de Cluj, 17 februarie 2017, 16:05

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest week-end, 18 - 19 februarie 2017.

Berbec

Parca nici nu simti ca e weekend. Seful te-a insarcinat sa termini un proiect pana la inceputul saptamanii si asta te va tine ocupat. Chiar daca vei lucra de acasa, tot nu te vei putea odihni asa cum ar trebui. Noroc ca partenerul e liber si te va rasfata cu tot felul de bunatati. Duminica vei primi niste vesti care te vor bucura.

Taur

Vei avea parte de un week-end pe care il vei tine minte toata viata, asta pentru ca, fie te vei indragosti, fie vei pleca intr-o excursie la care visezi de ani de zile, fie vei primi o veste despre ceva de care depinde viitorul tau. Duminica ai grija sa-ti rezervi cateva ore pentru odihna.

Gemeni

Week-end -ul acesta vei fi in forma maxima. Chiar daca sambata vei petrece pana spre dimineata si duminica vei fi nevoit sa stai mai mult prin casa cu draperiile trase ca sa poti dormi, bucura-te, demult nu te-ai mai distrat asa bine. Pe plan personal, iti merge minunat. Va intelegeti atat de bine incat ati ajuns sa nici nu mai folositi multe cuvinte pentru a comunica.

Rac

Dragostea pluteste in aerul pe care-l respiri week-end -ul asta. Vei dispune de o doza mare de romantism care te va face sa iti declari sentimentele pentru persoana iubita intr-un mod special. Duminica ti se vor adeveri niste banuieli legat de o persoana din anturaj care a avut, in ultima perioada, un comportament ciudat.

Leu

Vei fi nevoit sa gasesti o solutie rapida dupa ce vor interveni niste schimbari de ultim moment in legatura cu un eveniment programat anterior si care trebuia sa aiba loc in acest sfarsit de saptamana. Daca nu reusesti sa rezolvi problema, s-ar putea ca cineva sa aiba de dat socoteala unor superiori. Duminica ti-o dedici familiei si, spre surprinderea partenerului, te oferi sa-l ajuti.

Fecioara

Sambata, cafeaua de dimineata se va prelungi pana tarziu cand, un telefon venit din partea unei rude, te va trezi din starea de moleseala. Duminica ti-o vei petrece mai mult plecat de acasa, insotindu-l pe partener care are de facut niste cumparaturi si vrea, neaparat, si sfatul tau.

Balanta

De cateva zile astepti cu nerabdare sa vina sambata asta. Asa cum v-ati inteles, urmeaza sa va intalniti, tu si prietenii tai, si sa faceti ceea ce va pasioneaza. Duminica ar fi bine sa te mai ocupi si de treburi casnice, caci ai ramas mult in urma la acest capitol si partenerul e pe cale sa se revolte.

Scorpion

Cunosti oameni noi oriunde te vei duce si, datorita felului tau de a fi, vei reusi sa iti faci prieteni rapid. Ai grija, totusi, cui iti deschizi sufletul, nu toti merita asta. Duminica este foarte posibil sa primesti o veste mai neplacuta. Nu te agita, incerca sa rezolvi problema cu calm.

Sagetator

Te-ai decis ca a venit vremea sa rezolvi situatia cu persoana iubita si nu esti dispus sa faci nicio concesie. Poate ar trebui sa iti asumi o parte din ceea ce ai sa-i reprosezi. Oricat ti-ar placea sa crezi, nu esti cel mai perfect om din lume, prin urmare, nu poti sa le ceri nici altora sa fie. Dupa mica disputa de sambata, duminica veti fi, din nou, ca doi porumbei indragostiti.

Capricorn

O persoana pe care o apreciezi iti vorbeste despre o actiune de voluntariat care are loc in acest week-end. Te oferi sa participi, desi aveai deja un alt program pentru acest week-end. Discuta deschis despre asta cu partenerul, explica-i de ce vrei sa te implici si vei fi surprins cand iti va spune ca este absolut de acord cu ceea ce intentionezi sa faci.

Varsator

Sambata faci ceea ce-ti place, fara restrictii. Duminica trebuie sa iei parte la un eveniment pe care l-ai fi evitat daca ai fi putut. Chiar daca la inceput ti se va parea cumplit de plictisitor, vei cunoaste o persoana care te va face sa te bucuri ca, totusi, ai dat curs invitatiei.

Pesti

Incepi week-end - ul putin incordat in urma unor discutii mai neplacute care au avut loc la birou, dar te relaxezi pana spre seara cand vei avea niste musafiri. Duminica ti-o petreci in familie si o ruda nu conteneste sa-ti dea sfaturi in privinta relatiei cu persoana iubita. Seara vei fi epuizat si te vei duce devreme la culcare.