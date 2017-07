Life & Style

HOROSCOP de WEEK-END 22-23 iulie 2017

de Ziua de Cluj, 21 iulie 2017, 17:07

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest week-end, 22-23 iulie 2017.

Publicitate

Berbec

Te asteapta un weekend plin. Astepti musafiri si ai multe pregatiri de facut. Nu refuza ajutorul celor care se ofera. Doar astfel vei avea timp sa faci si ce iti propuneai pentru acest sfarsit de saptamana.

Taur

Vei fi in centrul atentiei, in acest weekend, cand vei fi reusi sa pui capat, filosofic, cu o singura propozitie, orelor integi de discutii interminabile pe un subiect. Iti vei uimi, astfel, prietenii , care nu te stiau atat de "profund".

Gemeni

In sfarsit ai timp sa te si odihnesti! Cele doua zile de weekend vin la momentul potrivit. Erai epuizat de atata munca. Totusi, nu-ti petrece tot timpul in casa, in fata televizorului. Accepta invitatia prietenilor de a iesi seara undeva, pe o terasa.

Rac

Ai grija sa nu exagerezi cu poftele tale! Participi la un eveniment unde ai ocazia sa mananci tot ceea ce iti trece prin cap. Iar vei "uita" de calorii, de sanatate sau de faptul ca nu te-ai mai urcat de ceva timp pe cantar pentru ca nu-ti mai place ce-ti indica...

Leu

Vrei sa petreci mai mult timp cu partenerul, asa ca weekend-ul va fi unul plin de romantism. Relatia cu persoana iubita pare sa mearga din ce in ce mai bine, iar daca nu sunteti casatoriti, poate e momentul sa va faceti chiar planuri de nunta.

Fecioara

Un weekend in familie si cu prietenii foarte apropiati, exact asa cum iti doresti! Este surpriza pe care ti-o va face partenerul pentru a te rasfata. Duminica, spre seara, s-ar putea sa fie nevoie sa te ocupi de o problema ce are legatura cu munca ta.

Balanta

Nu pierde timpul sa rezolvi o situatie care, pana la urma, se va rezolva singura si fara interventia ta. Daca ai mai multa energie decat de obicei, fa-ti bagajele, ia cu tine cativa prieteni si iesi in natura. Oricum iti era dor de o drumetie la munte.

Scorpion

Te intalnesti cu cateva persoane cu care iti va face o deosebita placere sa rememorezi cateva momente de placute din trecut. E momentul ideal sa va faceti planuri de vacanta, adica de alte momente placute despre care sa aveti ce povesti peste cativa ani...

Sagetator

Te asteapta un weekend destul de scump. Ai o lista de cumparaturi destul de lunga si nu te lasi pana nu o bifezi pe toata. Pentru ca e vorba de bani, s-ar putea sa apara cateva momente tensionate intre tine si partenerul de viata, insa veti trece cu bine peste ele.

Capricorn

Vei avea parte de o surpriza din partea partenerului de viata. Chiar daca pentru asta vei avea de facut un drum destul de lung si obositor, va merita din plin. Ai grija la ce mananci, ar putea avea mici probleme digestive.

Varsator

Erai gata sa uiti de o promisiune facuta cuiva din familie pentru weekend. Chiar daca iti cam incurca programul, va trebui trebui sa respecti cuvantul dat. Nu exista alta solutie decat sa aranjezi totul in asa fel incat sa nu-i dezamagesti pe cei din jur.

Pesti

Fara sa devii paranoic, fii totusi atent, weekendul asta, la persoanele prea binevoitoare pe care le intalnesti. Chiar daca ti se par inofensive, este posibil sa aiba ganduri ascunse. Fii precaut, ai grija cu cine si ce vorbesti.