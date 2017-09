Life & Style

HOROSCOP de WEEK-END 23-24 septembrie 2017

de Ziua de Cluj, 22 septembrie 2017, 17:00

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest week-end, 23 - 24 septembrie 2017.

Berbec

E weekend si te implici in activitati care te vor amuza foarte mult. Nu te-ai mai distrat de multa vreme atat de bine si decizi sa repeti experienta cat mai curand.

Taur

Nu-ti convine faptul ca ai fost rugat sa finalizezi ceva pentru job mai ales daca esti pe punctul de a pleca in vacanta. Eventual, trezeste-te mai devreme si incearca sa termini totul cat mai rapid.

Gemeni

Va fi un weekend in mijlocul prietenilor. Cativa amici si-au anuntat vizita si te pregatesti sa-i primesti. Vrei sa fie totul sa iasa perfect si sa nu va lipseasca nimic. Vei fi gazda perfecta!

Rac

Te-ai pregatit inca de aseara sa pleci la drum catre o destinatie la care visezi de ceva vreme. Ai auzit atatea despre acel loc, incat tii mortis sa ajungi si tu acolo, dar partenerul nu pare foarte entuziasmat. Explica-i mai pe-ndelete despre ce e vorba.

Leu

Astepti niste rude care trec prin oras si vor sa le fii ghid. Nu prea ai timp de asa ceva pentru ca tocmai voiai sa pleci intr-o minivacanta. Nu ai ce face, mai ales ca este vorba despre familia partenerului...

Fecioara

Sambata dimineata te ocupi de ceva treburi ce tin de casa, iar apoi te relaxezi. Ai doua zile linistite dupa o perioada agitata. Ai avut niste probleme la locul de munca, dar acum totul s-a rezolvat.

Balanta

Te simti eliberat dupa proiectul tocmai finalizat. Nu mai vrei sa auzi de munca o vreme, asa ca inchizi telefonul. Vrei doar sa petreci cateva zile in liniste cu cei dragi.

Scorpion

Va fi un weekend special din toate punctele de vedere pentru tine: urmeaza sa petreci doua zile intr-un loc special, alaturi de cineva special. Aproape ca nu iti poti stapani emotiile.

Sagetator

Weekendul acesta il dedici total relaxarii. Visai sa pleci pe o insula tropicala si sa stai la plaja pe nisipul auriu, dar, de data asta, nu ti-a iesit. E bine si la un gratar cu prietenii. O sa va distrati de minune.

Capricorn

Esti ocupat cu rezolvarea unei probleme mai vechi si asta te tine inchis in birou. Partenerul se plange de plictiseala tot weekend-ul, dar tu nu cedezi. Vrei sa termini tot ce ai de facut pana duminica seara.

Varsator

Tot weekend-ul se invarte in jurul unui eveniment important care are loc in familie sau in randul prietenilor. Incerci sa controlezi cat mai bine situatia cu toate ca te napadesc o serie de emotii. Vei trai niste momente cu adevarat speciale.

Pesti

Ai asteptat mult acest weekend, dar acum ai senzatia ca "ai mai vazut acest film". Nimic din ce se intampla nu este nou, le stii pe toate si te-ai plictisit de tot. Vrei ceva actiune, vrei ceva nou. Atunci, pur si simplu, schimba directia!