Life & Style

HOROSCOP de WEEK-END 26 - 27 august 2017

de Ziua de Cluj, 25 august 2017, 16:26

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest week-end, 26 - 27 august 2017.

Publicitate

Berbec

S-ar putea sa ai parte de musafiri in acest weekend, asa ca ai grija sa nu fi luat total prin surprindere. Sambata trece foarte repede, vei avea un program incarcat, dar placut, iar duminica parca timpul va sta in loc pana spre dupa-amiaza cand mai apare ceva activitate.

Taur

Persoana iubita iti va face o mare surpriza sambata si toata ziua se va invarti in jurul acestui eveniment neasteptat: ar putea fi vorba de o petrecere sau, poate, o iesire intr-un loc special. Duminica te relaxezi, mai ales ca in ultimele zile ai fost destul de incordat.

Gemeni

Urmeaza doua zile linistite, in familie. Ai trecut printr-o perioada mai agitata la locul de munca si acum te poti relaxa in voie. Ar trebui sa iei in calcul si ceva activitati care presupun putina miscare, uneori ai tendinte spre sedentarism. Poate o drumetie in afara orasului...

Rac

Visezi de multa vreme la acest weekend. Vrei sa fi doar tu si partenerul de viata. Iti inchizi telefonul pentru ca nu vrei sa fi deranjat de nimeni. Totusi, duminica vei fi nevoit sa trimiti niste mesaje. Ai fost rugat sa te implici intr-un proiect si cineva asteapta un raspuns de la tine.

Leu

Ai o lista intreaga cu lucruri de care trebuie sa te ocupi in acest weekend. Nici nu stii cu ce sa incepi, dar daca cineva se ofera sa te ajute, accepta, poate doar asa vei reusi sa le faci pe toate si sa mai prinzi si cateva ore de relaxare. Ai grija, exista riscul unor mici accidentari.

Fecioara

Ai doua zile libere si nu te-ai hotarat, inca, ce sa faci cu ele si daca mai stai mult pe ganduri, vei constata ca nu mai ai nici cu cine. Suna-ti prietenii si vezi daca au pus la cale ceva pentru acest weekend. Daca nu, propune tu ceva.

Balanta

Ai cu ce te lauda sambata cand te intalnesti cu niste persoane influente. Nu trebuie sa mergi cu CV - ul in buzunar, dar nu uita sa amintesti de cele mai importante realizari ale tale. Daca vei fi atent si la tinuta, succesul este aproape garantat. Duminica o petreci alaturi de cei dragi.

Scorpion

O iesire undeva departe de oras ar fi tot ce ti-ai putea dori in aceste zile. Te simti bine, dar ai grija la ceea ce iti poate afecta starea de sanatate. Imbraca-te corespunzator atunci cand iesi din casa si ai grija ce mananci in aceste zile.

Sagetator

Se apropie o aniversare sau o zi importanta pentru cineva din familie si inca nu ai reusit sa pregatesti aproape nimic din ceea ce ti-ai propus. Cu putina imaginatie, poti transforma totul intr-o adevarata distractie, daca reusesti sa convingi cativa prieteni sa te ajute.

Capricorn

Un weekend tocmai bun pentru a petrece dupa o saptamana incarcata la job. Sambata iesi in oras sau iti aduni prietenii acasa. Oricum ar fi, incearca sa te relaxezi, o sa te simti mult mai bine dupa ce te vei elibera de stresul problemelor zilnice.

Varsator

De data asta vei avea un weekend foarte linistit, petrecut in compania unor persoane foarte dragi. Totodata, este momentul perfect pentru a face planuri de viitor cu persoana iubita. Duminica s-ar putea sa fi nevoit sa faci un drum mai lung.

Pesti

Esti epuizat si vrei sa stai acasa in aceste zile, dar prietenii au pus la punct un program care te include si pe tine si nimeni nu accepta un refuz. Chiar daca la inceput te pornesti greu, in final nu vei regreta deloc. Asteapta-te la multa distractie.