HOROSCOP de WEEK-END 29-30 aprilie 2017

de Ziua de Cluj, 28 aprilie 2017, 19:32

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest week-end, 29-30 aprilie 2017.

Berbec

Week-end -ul se anunta destul de linistit. Te vei intalni cu niste persoane cu care vei discuta lucruri, poate, prea serioase pentru un sfarsit de saptamana. Mai mult, anumite aspecte financiare te ingrijoreaza, insa nu este cazul sa disperi, lucrurile nu sunt nici pe departe atat de grave precum le percepi.

Taur

Starea de sanatate iti da niste semnale de alarma. Cu toate ca nu este nimic ingrijorator, ar fi bine sa-ti faci timp si pentru tine! Duminica, s-ar putea sa fii luat prin surprindere de anumite cuvinte ale partenerului de viata. Vrea doar sa se joace cu tine, tachinarile fac parte din modul vostru preferat de comunicare.

Gemeni

Sambata ai tendinta sa lenevesti mai mult decat de obicei, lucru care va intampina reactii dezaprobatoare din partea familiei. Revino-ti, ai lucruri mai bune de facut. Duminica, s-ar putea sa ai parte de... munca. Fara sa realizezi, treburile domestice sau chiar unele proiecte profesionale or sa-ti consume tot timpul.

Rac

Prima zi de week-end va fi una destul de agitata. Parca tu esti vinovat de toate. Toti cei din familie care au probleme, arata cu degetul spre tine. Dupa o discutie mai lunga, lucrurile se vor lamuri. Duminica, in sfarsit, va fi o zi mai linistita si vei avea timp sa faci ce-ti place.

Leu

Ti-ai pus in gand sa reusesti in tot ceea ce ai inceput in aceasta perioada si pentru asta esti nevoit sa iti sacrifici aproape tot week-end -ul. Nu esti incantat de asta si te vei mobiliza mai greu la treaba. Totusi, spre surprinderea ta, vei termina repede treaba si duminica dupa-amiaza vei ajunge sa te plictisesti.

Fecioara

Desi nu prea ai avut parte de vesti bune in ultima vreme, in acest week-end situatia se va schimba. Chiar aveai nevoie de acest lucru pentru a te mai relaxa. Ar fi indicat sa profiti de timpul liber si sa iesi in natura, nu uita ca este cazul sa te ocupi si de sanatatea ta.

Balanta

Abia incepe week-end -ul, ca te si simti obosit! Asta pentru ca te lasi coplesit de problemele celor apropiati. Daca stai si analizezi, vei vedea ca nu e nimic grav. Incearca sa-l lasi pe fiecare sa se descurce, nu lua asupra ta mai mult decat e nevoie.

Scorpion

Sambata vei sta tot timpul langa partenerul de viata, care simte nevoia sa te aiba mai mult alaturi. Duminica ti-o vei petrece departe de casa, iar seara s-ar putea sa resimti o oboseala accentuata. E bine sa o lasi mai usor si sa te odihnesti cat mai mult.

Sagetator

In acest sfarsit de saptamana nu esti deloc usor de multumit. Nimic nu te satisface. Ai impresia ca cei din jur nu te aprecieaza si esti hotarat sa schimbi asta. Asa ca, o sa spui ceea ce te deranjeaza. Partea buna este ca la sfarsitul zilei o sa primesti ceea ce ti-ai dorit.

Capricorn

Week-end -ul acesta iti pui tot felul de semne de intrebare. Vrei sa-ti dai seama daca faci ceea ce trebuie, daca esti la locul potrivit. Nu esti interesat neaparat de ce cred ceilalti despre tine, ci de modul in care te percepi tu. Duminica te prinde optimist, asa ca seara ti-o petreci alaturi de partener facand planuri de viitor.

Varsator

Prietenii se pot baza pe tine in acest week-end. Ceilalti te privesc ca pe un erou dupa ce salvezi o persoana care se afla intr-un impas. Drept urmare, te vei alege cu un prieten adevarat, pe viata. Duminica, e posibil sa iei o decizie care sa-ti dea peste cap echilibrul din viata profesionala sau sa-l restabileasca.

Pesti

Sambata ar fi bine sa te feresti de niste persoane pentru care barfa e principala preocupare. Nu te baga in discutii pe care ai putea sa le regreti mai tarziu. Nu poti stii cum se interpreteaza ceea ce spui tu. Duminica iti insotesti partenerul la cumparaturi. Ai grija sa nu iti uiti portmoneul acasa!