HOROSCOP de WEEK-END 29-30 iulie 2017

de Ziua de Cluj, 28 iulie 2017, 17:00

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest week-end, 29-30 iulie 2017.

Berbec

Sambata dimineata primesti un telefon. Cineva te roaga sa muncesti in locul sau, ceea ce ar insemna sa renunti la weekend. Accepti asta, dar doar in anumite conditii. Vrei mai multe zile libere. Ai si tu planurile tale.

Taur

Ai programul deja stabilit pentru ambele zile ale weekend-ului. Sambata o sa fii mai mult pe drumuri. Abia duminica spre seara iti permiti si tu putina odihna: desi a fost destul de obositor, nu a fost rau deloc. Te-ai distrat bine alaturi de cei dragi.

Gemeni

Weekend cu prietenii. Reusiti destul de rar sa va adunati cu totii, dar cand se intampla asta, distractia e maxima. Esti un bun organizator si te bucuri ca, desi e perioada concediilor, ai reusit sa-i convingi pe toti sa vina.

Rac

Te-ai decis sa urmezi o dieta speciala. Fie ca este pentru slabit, fie ca este doar pentru sanatate, nu renunta, chiar daca este weekend. Ei, bine, nu spune nimeni ca nu poti sa gusti si tu din ceea ce iti face pofta, dar nu iti umple farfuria!

Leu

Niste probleme financiare te obliga sa-ti petreci weekend-ul pe langa casa. Din punct de vedere sentimental, insa, nu te poti plange. Persoana iubita iti face o surpriza pentru a te face sa uiti de bani si chiar reuseste.

Fecioara

In sfarsit ai timp sa faci ceva ce ai tot amanat. Ti-ai dorit de mult timp sa faci excursia asta, insa nu ai prins momentul potrivit. Daca vrei sa ai timp pentru tot ce ti-ai propus, pleaca dimineata devreme.

Balanta

Te pregatesti de musafiri. Cativa prieteni de departe urmeaza sa iti faca o vizita. Esti in stare sa iti petreci o jumatate de zi facand ordine prin casa. Esti obsedat de curatenie si daca nu straluceste totul, parca nu te simti in largul tau.

Scorpion

Esti cam stresat si in tot ce se intampla in jurul tau gasesti un motiv de enervare. Profita de weekend si relaxeaza-te. Incearca sa scapi de starea in care te aflii, si pe care s-ar putea sa nici nu o constientizezi, pentru ca te poate imbolnavi.

Sagetator

Poate fi extrem de deranjant cand o ruda tot intervine in viata ta fara a stii exact ce se intampla si incearca sa-ti impuna cum sa actionezi, dar nu te enerva. Cel mai potrivit ar fi sa porti o discutie sincera si sa incerci sa lamuresti situatia. Vei vedea ca te va intelege.

Capricorn

In sfarsit weekend! Nu stai o clipa pe acasa. Iti place sa colinzi lumea de fiecare data cand ai timp si... bani. Ai ajuns sa iti faci un stil de viata din asta. Bineanteles, partenerul iti este alaturi.

Varsator

Sambata te vei afla in centrul atentiei. Aproape ca te simti ca o vedeta defiland pe covorul rosu. Simti ca te-ai putea obisnui cu asa ceva. Iti zboara gandul sa iti schimbi cariera... Duminica revii cu picioarele pe pamant.

Pesti

Nu te menajezi deloc, weekend-ul asta. Esti gata sa te bagi in tot ce iti propun prietenii. Fii, totusi, atent la toate detaliile. Sunt unele lucruri care te pot afecta. Nu ignora nici persoanele care pot face asta.